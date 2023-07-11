Український лідер прибув столиці Литви польським державним літаком, повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Раніше Єнс Столтенберг наголосив, що український лідер візьме участь у саміті НАТО увечері 11 липня.

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Деталей наразі не розкривають.

Чого Україні очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Мета України – повноцінне членство у НАТО. Українські захисники та захисниці продемонстрували успіх у боях з російськими загарбниками й продовжують звільняти українські землі. Олексій Резніков – міністр оборони – заявив, що станом на літо 2023 року Україна фактично вже відіграє роль східного флангу НАТО. Фактично ЗСУ вдалося частково синхронізувати з НАТО. Зокрема, мовиться про:

зростання арсеналу озброєння та спорядження;

побудову логістичних маршрутів до країн Альянсу;

програми навчання у державах НАТО.

Джо Байден заявив, що країни НАТО вже узгодили формулювання щодо інтеграції України в Альянсу. Їх запропонував Єнс Столтенберг – чинний генсек НАТО. Президент США наголосив, що момент – дуже важливий для України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив: надійшли сигнали, що обговорюються формулювання без України. Український лідер наголосив: наразі мовиться про формулювання щодо запрошення, а не членства.

Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України,

– наголосив український лідер.

Відповідну заяву він зробив дорогою на саміт НАТО. Президент також наголосив: Україна цінує союзників, цінує спільну безпеку та відкриту розмову.