Про це президент США Джо Байден сказав під час спільного виступу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує 24 Канал. Лідер США зазначив, що наразі "критичний момент" для України і питання НАТО.

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Країни НАТО узгодили формулювання Столтенберга

Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути... Ваше лідерство (Байден звернувся до Столтенберга – 24 Канал) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО,

– заявив Байден.

Раніше Столтенберг повідомив, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт НАТО. Саме на ньому члени Альянсу запропонують план вступу України до НАТО.

За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним. Столтенберг пояснив, що двоетапний процес означає ПДЧ, який союзники погодилися скасувати для України.

Одноетапний процес вступу передбачає підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу. Водночас Столтенберг заявив, що Альянс має багаторічну програму переходу України на стандарти НАТО.

Водночас Столтенберг у Вільнюсі ухилився від питання, чи можливе у комюніке саміту запрошення Україну приєднатися до НАТО. Він відповів, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

Генсек сказав, що в комюніке "буде сильне повідомлення для України".

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