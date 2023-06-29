Російська пропаганда, здається, вже не витримує через невдачі росіян. Навіть Ольга Скабєєва різко відповіла "військовому експерту", який намагався заперечити ефективність ЗСУ та західної техніки. Про це інформує 24 Канал.

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"Солдати мотивовані"

Відстежити проблеми росіян можна не лише у зведеннях Генштабу, але й за тим, що кажуть у так звані "військкори" та "військові експерти". Зокрема, коли українські військові мають успіхи, їх, звісно ж, намагаються спростувати.

Крім того, пропаганда применшує ефективність техніки, завдяки якій ЗСУ і можуть просуватися на фронті. Зокрема, ніяк не облишать у Росії танки Leopard.

Так, на шоу Скабєєвої один "військовий експерт" почав ставити під сумнів потужність цих танків. Начебто навіть німецькі танки часів Другої світової війни були кращими.

Я закликаю вас з повагою ставитись до нашої багатомільйонної авдиторії. Щоб не складалось враження за вашими "прогнозами", що збройні сили Росії сподіваються на те, що західна техніка є неякісною, всі здадуться, а ми переможемо. Ми вже раз на це сподівались – результати ви знаєте самі,

– без ентузіазму сказала Скабєєва.

Скабєєва закликала усіх в студії та не лише "максимально тверезо" оцінювати ситуацію на фронті. Ймовірно. нарешті розуміючи, що російська армія далеко не "друга у світі". Натомість Збройні Сили України зовсім не варто недооцінювати.

"І солдати у них вмотивовані – це теж потрібно розуміти", – сумно підсумувала Скабєєва.

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Той же військовий експерт почав зрештою розповідати, що все ж техніка західного зразка начебто нічого не може зробити та ніяк не допоможе українським військовим під час контрнаступу.

Мовляв, занадто модернізованими є навіть звичайні автомобілі. А техніка – й поготів, і це погано.

"Так чому, якщо з цивільним автобудівництвом у них все вийшло, мають бути проблеми з військовим?", – здивовано запитує сама Скабєєва.

"Та у них немає проблем", – заперечуючи самого себе, відповідає військовий експерт.

Абсолютно стандартний діалог російської пропаганди. Недоексперт і сам не розуміє, чи є якісь проблеми із західною технікою, чи їх немає. А насправді допомога від наших партнерів допомагає не лише просуватися та нищити окупантів, а й зберігає життя наших воїнів.

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