Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. На його думку, недолугий виступ російського міністра був зумовлений потребою залишатися інформаційному полі.

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Що наговорив Шойгу

Черговою дивакуватою заявою відзначився міністр оборони Росії Шойгу. Посадовець, якого неодноразово звинувачували у провалах окупаційних військ, назвав український контрнаступ на Півдні "широко розрекламованим", але невдалим.

Як і Путін, Шойгу має очевидні проблеми з математикою. Інакше звідки в нього цифри про те, що Сили оборони начебто втратили за перший місяць контрнаступу "26 тисяч" особового складу й "3 тисячі різноманітного озброєння", зокрема і "21 літак".

Втім варто зауважити, що за 5 тижнів контрнаступу Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла окупувати під час зимового наступу на Бахмут.

Як можна пояснити заяву російського міністра

На думку Бурлакова, Шойгу нема чим похизуватися, бо його армія тікає із зайнятих позицій. Але міністр має щось робити, щоб залишатися в інформаційному просторі. Тому навряд чи варто дивуватися тому, що російська армія щомісяця "повністю знищує" українські Повітряні Сили, Військово-морські Сили й багато чого іншого.

"В цьому зверненні Шойгу виконував роботу Коношенкова (генерал, який прославився заявами про те, що у російської армії "немає втрат" – 24 Канал). Можливо, той пішов у відпустку, і міністр оборони вирішив його підмінити. Або просто готується до пониження у посаді", – припустила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

"Можу лише уявити, як відпочиває пропагандист російського міноборони. Десь на пляжі його питають, де купити морозиво, а він автоматично починає говорити про 15 дельфінів і 19 "Калібрів"", – погодився Бурлаков.

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