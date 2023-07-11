Зрадник та колишній регіонал Олег Царьов бідкається через проблеми окупантів на фронті. Він визнає, що українські військові навчилися дуже ефективно знищувати російську армію.

Дивіться також ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень

HIMARS працює максимально швидко

Царьов скаржиться, що російські окупанти зараз не мають змоги провести наступальну операцію на фронті. Нестача особового складу дається взнаки – країна-агресорка не має достатньої кількості кваліфікованих військових.

Тому зрадник пропонує провести повноцінну мобілізацію в Росії. Хоч відомо, що окупанти вже досить давно намагаються приховано набрати людей на фронт.

Як зрадник Царьов скаржиться на проблеми в російській армії: дивіться відео

Крім того, колаборант скаржиться на особливо ефективну роботу українських HIMARS. Якщо раніше ці системи знищували російські склади боєприпасів, командні пункти та інші важливі об'єкти загарбників, то зараз здатні максимально швидко знищити ворожі артилерійські установки.

Були ситуації, коли ворожа САУ виходила на завдання та вела вогонь. А вже через пів години її знищувала ракета з HIMARS.

Втрати російських окупантів: коротко