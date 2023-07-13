Об этом сообщает 24 Канал. В частности, российский пропагандист снова прибег к очередным пугалкам ударами по европейским странам.

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Смех и только

Что еще делать, когда ничего нового в пропагандистских эфирах сказать не можешь? Начинать "пугать". Собственно такой тактики в своей предсмертной агонии придерживается Владимир Соловьев. Он вдруг вспомнил какие-то ракеты, которые могут долететь до Москвы и начал угрожать Франции.

"А по Парижу не хотим "долбануть"? Ведь предупреждал Владимир Владимирович этого**, когда Украину примут и что начнется по Крыму. Или Макрон считает, что мы случайно о каких-то вещах говорим. Я считаю, что каждый "подарок", который летит на территорию России, летит из Британии, потому что британская ракета. Надо по Лондону тут же "шарахнуть" в ответ", – разкричался пропагандист.

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Дальше Володьку понесло так понесло. Путинский соратник вспомнил о Германии и захотел стереть ее с лица земли. На что получил первый хохот от собственных видовых родственников.

"Стереть нацистские города. Народ пожалеть – народ не виноват. А вот этот ** Писториус, Бербок, Шольцев – всех этих негодяев. Сейчас они новых "Леопардов" хотят предоставить", – закончил Соловьев, перейдя на якобы немецкий язык.

Этот неожиданный истерический перформанс окончательно разорвал от смеха присутствующих в студии. Надеемся, соответствующие службы следили за этим и уже увезли на лечение данное лицо. Хотя цирк с названием "Россия" абсолютно заслуживает такого шута.

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