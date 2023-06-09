Об инциденте сообщают российские телеграм-каналы. Как выяснилось впоследствии, на вокзале произошло возгорание цистерн с горючим, сообщает 24 Канал.
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Пожар на вокзале
Как сообщили в российском МЧС, пожар возник на составе горюче-смазочных материалов. По предварительным оценкам возгорание произошло на площади около 500 квадратных метров.
Загорелись цистерны на вокзале: смотрите видео
Сейчас на месте работают спасатели, пытающиеся потушить пожар. В частности, к операции привлекли пожарный поезд, катер и 17 единиц техники.
Масштабы пожара в Уфе: смотрите видео
Пожар в Уфе произошел на вокзале: смотрите видео
Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Инцидент был оценен в третий ранг опасности. Известно, что пылает около 60 кубометров горючего.
Некоторые российские пропагандистские издания уже запутались и не могут объяснить, где произошел пожар. Одни издания сообщают о возгорании на складе, другие – о возгораниях на железнодорожных путях.
Столб дыма от пожара заметен в разных уголках города, что сильно напугало россиян сначала. Впоследствии местные власти "успокоили" местных и сообщили детали инцидента. Традиционно о пострадавших и жертвах россияне не сообщают.
Столб дыма от пожара в Уфе / Фото из соцсетей
Горит горючее на вокзале в Уфе / Фото из соцсетей
Пожары в России: последние новости
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