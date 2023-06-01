По сообщениям российских телеграмм-каналов, неизвестный поджег несколько десятков автомобилей. Сейчас его разыскивает полиция, пишет 24 Канал.
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Огонь тушили несколько часов подряд
По предварительным данным, пожар произошел около 3 часов ночи. А кадры, обнародованные в телеграмм-каналах, свидетельствуют о том, что авто горели еще днем. Очевидно, что российские спасатели потратили не один час, чтобы погасить пламя.
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На парковке стояли автобусы и маршрутки. В результате пожара около 20 автобусов и 15 маршруток превратились в металлические каркасы без колес.
Информации о пострадавших или погибших нет. Полиция до сих пор ищет поджигателя.
Огонь уничтожил более 30 автомобилей: видео
Другие пожары в России
- 30 мая в Подмосковье произошло масштабный пожар на спиртзаводе. Из-за пожара даже перекрыли Ружское шоссе. По предварительной информации, загорелось складское помещение, где было много пластмассы. Поэтому Осташево – в черном дыму. Однако причины пожара не называют.
- Кроме того, 28 мая россияне скулили, что несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Отмечается, что инфраструктура НПЗ не пострадала, однако вспыхнул пожар.
- Стоит добавить, что в ночь на 4 мая в России вспыхнула пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Тогда пропагандисты написали о том, что пожар удалось локализовать на 400 квадратных метров.