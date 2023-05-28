Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. По их данным, беспилотники якобы уничтожили.
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Новая "атака дронов" по НПЗ в России
По информации росСМИ, несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. Отмечается, что инфраструктура НПЗ не пострадала.
Пропагандисты говорят, что все БПЛА якобы "были сбиты и часть обломков упала на территории завода".
Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Все они были сбиты. Часть обломков упала на территории завода, однако инфраструктура предприятия не пострадала,
– написали в росСМИ.
Россиян часто "атакуют" дроны
- Недавно на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае раздались взрывы. Сначала традиционно обвинили "украинские беспилотники", однако позже нашли еще две вероятные причины.
- Сотрудники завода заявили, что диверсанты взорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства. О пострадавших пропагандистах, как обычно, ничего не известно.
- В ночь на 4 мая в России также вспыхнула пожар на этом же нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Тогда пропагандисты написали о том, что пожар удалось локализовать на 400 квадратных метров.
- Пожар был и в Ростовской области. Так, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района "беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода". Мол, раздался взрыв, вспыхнул пожар, сумевший погасить силы служб предприятия.