Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, безпілотники нібито знищили.
До теми У Росії вдруге за два дні горить нафтопереробний завод "Ільський"
Нова "атака дронів" по НПЗ у Росії
За інформацією росЗМІ, кілька дронів нібито намагалися атакувати Ільський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї. Зазначається, що інфраструктура НПЗ не постраждала.
Пропагандисти кажуть, що всі БПЛА буцімто "було збито і частина уламків впала на території заводу".
Декілька безпілотників спробували атакувати Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Усі вони були збиті. Частина уламків упала на території заводу, проте інфраструктура підприємства не постраждала,
– написали у росЗМІ.
Росіян часто "атакують" дрони
- Нещодавно на нафтопереробному заводі "Ільський", що в Краснодарському краї, пролунали вибухи. Спочатку традиційно звинуватили "українські безпілотники", проте згодом знайшли ще дві інші ймовірні причини.
- Співробітники заводу заявили, що диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про постраждалих пропагандистам, як завжди, нічого не відомо.
- У ніч проти 4 травня в Росії також спалахнула пожежа на цьому ж нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Тоді пропагандисти написали про те, що пожежу вдалось локалізувати на 400 метрах квадратних.
- Пожежа була і в Ростовській області. Так, на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району "безпілотник врізався у конструкції міжцехової естакади заводу", що будують. Мовляв, пролунав вибух, спалахнула пожежа, яку зуміли загасити сили служб підприємства.