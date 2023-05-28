Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, безпілотники нібито знищили.

До теми У Росії вдруге за два дні горить нафтопереробний завод "Ільський"

Нова "атака дронів" по НПЗ у Росії

За інформацією росЗМІ, кілька дронів нібито намагалися атакувати Ільський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї. Зазначається, що інфраструктура НПЗ не постраждала.

Пропагандисти кажуть, що всі БПЛА буцімто "було збито і частина уламків впала на території заводу".

Декілька безпілотників спробували атакувати Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Усі вони були збиті. Частина уламків упала на території заводу, проте інфраструктура підприємства не постраждала,

– написали у росЗМІ.

Росіян часто "атакують" дрони