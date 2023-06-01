За повідомленнями російських телеграм-каналів, невідомий підпалив декілька десятків автомобілів. Зараз його розшукує поліція, пише 24 Канал.

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Вогонь гасили кілька годин поспіль

За попередніми даними, пожежа сталася близько 3 години ночі. А кадри, оприлюднені у телеграм-каналах, свідчать про те, що авто палали ще вдень. Очевидно, що російські рятувальники витратили не одну годину, аби загасити полум'я.

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Як зазначають, на парковці стояли автобуси та маршрутки. Тож, внаслідок пожежі близько 20 автобусів та 15 маршруток перетворились на металеві каркаси без коліс.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих немає. Поліція досі шукає палія.

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