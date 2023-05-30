Про це повідомляють російські телеграм-канали. Цікаво, що інформацію від місцевих жителів про звуки вибухи у МНС не підтвердили, мабуть, це був "ефект лінзи", пише 24 Канал.

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Деталі пожежі

Пропагандисти знову плутаються у своїх свідченнях: одні зазначають, що площа виникла на площі 1000 квадратних метрів, інші кажуть, що загоряння – у два рази більше. Словом, горить серйозно.

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Через пожежу навіть перекрили Рузьке шосе. За попередньою інформацією, загорілось складське приміщення, де було багато пластмаси. Тому Осташеве – у чорному диму. Однак причину пожежі не називають.

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За даними ЗМІ, будівля, що спалахнула, належить компанії "Константа-Фарм М", що займається виробництвом спиртовмісної фармацевтичної продукції. Розлив спирту зафіксовано на площі 1000 квадратних метрів.

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Як відомо, постраждалих чи загиблих немає.

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