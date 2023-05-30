Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Интересно, что информацию от местных жителей о звуках взрывов в МЧС не подтвердили, пожалуй, это был "эффект линзы", пишет 24 Канал.

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Детали пожара

Пропагандисты снова путаются в своих показаниях: одни отмечают, что площадь возникла на площади 1000 квадратных метров, другие говорят, что возгорание – в два раза больше. Словом, горит серьезно.

В Подмосковье горит спиртзавод: смотрите видео

Из-за пожара даже перекрыли Ружское шоссе. По предварительной информации, загорелось складское помещение, где было много пластмассы. Поэтому Осташево – в черном дыму. Однако причины пожара не называют.

Пожар распространился на 2 тысячи квадратных метров: видео

По данным СМИ, вспыхнувшее здание принадлежит компании "Константа-Фарм М", занимающейся производством спиртосодержащей фармацевтической продукции. Разлив спирта зафиксирован на площади 1000 квадратных метров.

В России снова произошел пожар на заводе / Фото из соцсетей

Как известно, пострадавших или погибших нет.

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