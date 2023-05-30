Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Интересно, что информацию от местных жителей о звуках взрывов в МЧС не подтвердили, пожалуй, это был "эффект линзы", пишет 24 Канал.
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Детали пожара
Пропагандисты снова путаются в своих показаниях: одни отмечают, что площадь возникла на площади 1000 квадратных метров, другие говорят, что возгорание – в два раза больше. Словом, горит серьезно.
В Подмосковье горит спиртзавод: смотрите видео
Из-за пожара даже перекрыли Ружское шоссе. По предварительной информации, загорелось складское помещение, где было много пластмассы. Поэтому Осташево – в черном дыму. Однако причины пожара не называют.
Пожар распространился на 2 тысячи квадратных метров: видео
По данным СМИ, вспыхнувшее здание принадлежит компании "Константа-Фарм М", занимающейся производством спиртосодержащей фармацевтической продукции. Разлив спирта зафиксирован на площади 1000 квадратных метров.
В России снова произошел пожар на заводе / Фото из соцсетей
Как известно, пострадавших или погибших нет.
Вблизи Москвы неспокойно: что известно
- Утром 30 мая россияне заявили, что Москву и Подмосковье атаковали около 25 беспилотников – большую часть из них якобы сбила ПВО в Подмосковье. Минобороны России впоследствии заявило, что во время атаки сбили восемь дронов самолетного типа.
- Следует добавить, что три дрона врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и Атласовой улице в Новой Москве. Пострадавших нет.
- После инцидента в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются водители и таксисты. Для полиции объявлен план "Тайфун" - сбор личного состава, который привлекается к ликвидации последствий ЧС.