Как пишут российские телеграм-каналы, в результате происшествия есть жертва. Кроме того, многие получили ожоги, пишет 24 Канал.

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Обстоятельства происшествия

По предварительной информации, в результате пожара погиб один ребенок, еще 8 человек получили ожоги разной степени тяжести, а 2 взрослых пришлось госпитализировать.

В Москве горел жилой дом / Фото из телеграм-каналов

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Полиция уже возбудила уголовное дело.

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