Ліс горить площею 125 тисяч гектарів. Про це повідомлять російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про лісові пожежі в Якутії

Станом на 7 серпня найскладніша ситуація в Алданському, Олекмінському та Усть-Майському районах. За добу загасили сім осередків.

Наразі в Якутії зафіксували 98 природних пожеж на території 13 районів. На всій території Республіки Саха (Якутія) продовжує діяти режим надзвичайної ситуації.

Зазначається, що з початку пожежонебезпечного сезону зареєстровано понад 700 природних пожеж на загальній площі понад 1,2 мільйона гектарів.

На даний момент для гасіння пожеж МНС задіяло понад 1 300 осіб та близько 80 одиниць техніки.

Що відбувається зараз в Якутії: дивіться відео

Росія страждає від маосваних пожеж