На місці пожежі, яка почалася близько 8 годин ранку за місцевим часом, працює близько сотні пожежників. Пожежа сталася в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три.

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Пожежа сталася в одному із силосів

За попередньою інформацією, займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу. Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався. Вогонь охопив обшивку.

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Хоча силос теоретично може вибухнути внаслідок пожежі, однак французькі пожежники заявляють, що наразі таких ризиків немає.

Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові.

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У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею..

До уваги. Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.

Двадцятеро співробітників, які перебували в приміщенні підприємства, були евакуйовані, а також сусіднє житло та всі компанії в межах 100-метрового периметра безпеки.

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