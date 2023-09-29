Дрони стали спасінням для фронту. Вони ефективні та дешеві (хоча, звісно, зібрати на них часом дуже важко), принаймні значно дешевші за ракети і танки. І точно дешевші за життя наших захисників.

Дивіться також Чи здатна Україна забезпечити себе зброєю: у Зеленського дали відповідь

"Несподіванки стали дуже складними"

Коли тисячі українських і російських безпілотників одночасно перебувають у повітрі вздовж лінії фронту – від дешевих квадрокоптерів до крилатих літаків великої дальності, які можуть пролітати сотні кілометрів і годинами залишатися на цілі, – сама природа війни трансформувалася,

– зазначають журналісти.

Проте слід розуміти, що не дронами єдиними. Є багато елементів, що вможливили якісні зміни. "Нові інтегровані системи управління боєм, які надають зображення і місцезнаходження в режимі реального часу аж до рівня взводу і відділення – у випадку України через супутникову мережу Starlink – зробили наведення на ціль майже миттєвим", – ідеться в матеріалі.

The Wall Street Journal цитує заступника командувача ГУР МО Вадима Скібіцького, який говорить, що сьогодні колону танків або колону військ, що наступають, можна виявити за три-п'ять хвилин. Щоб знищити їх, потрібно всього три хвилини, тож нині дуже складно підкрастися непомітно.

Війна в Україні спричинила технологічну революцію

У Європі не було війн майже вісім десятиліть. Перебіг війни проти нашої держави впливає на військову доктрину й інших країн, зокрема США. Американські військові не стикалися з таким масштабним конфліктом від часів війни в Кореї у 1950-ті, тож вони зосередилися на тому, як дати відсіч значно слабшому ворогові, наприклад, повстанцям в Іраці та Афганістані. В Україні ж триває тотальна війна, і дорогі складні системи озброєнь не витримають довго в повномасштабному конфлікті, коли сили рівні.

Вашингтон і його союзники очікували від українського контрнаступу цього літа маневрів загальновійськових підрозділів із використанням великих груп бронетехніки і танків для швидкого прориву. Але, імовірно, це вже неможливо в принципі, кажуть деякі солдати.

Часи масованих бронетанкових атак, які захоплювали багато кілометрів території за один раз, як це було в 2003 році в Іраці, минули, тому що безпілотники стали дуже ефективними,

– каже ветеран війни в Іраці, який зараз тренує українські війська під Бахмутом.

FPV-дрони коштують значно дешевше, аніж той же 155-міліметровий артилерійський снаряд, вартість якого близько 3000 доларів. А, наприклад, танки коштують мільйони доларів – і їх можна вивести з ладу безпілотником. Ефективні ракети HIMARS страждають від того, що окупанти глушать сигнал GPS. Перевага БпЛА очевидна.

Також дрони можна застосовувати не тільки проти броньованих машин, а й проти автомобілей і невеликих груп солдатів.

Зверніть увагу! Останню війну в Нагірному Карабаху 2020 року називали війною безпілотників, адже Азербайджан застосовував їх напрочуд успішно. Але то все ж була війна меншого масштабу і на території з іншим рельєфом.

Дивіться також "Смерть, що шепоче" та міць, перевірена часом: на що здатні танки Abrams, які отримала Україна

"Танк проти танка" vs "дрон проти дрона"

Битви "танк проти танка" стали рідкістю, а це означає, що відносна складність танка вже не така важлива. Як виявилося, найдорожчий західний танк є вразливим до простої міни. Тому слід зосередитися на забезпеченні військ на передовій більшою кількістю дешевших і простіших систем, каже Тарас Чмут, голова фонду "Повернись живим".

Це історичний урок, який сягає корінням у Другу світову війну, коли радянський Т-34 і американські танки "Шерман" значно поступалися німецьким "Тиграм" і "Пантерам", але їх можна було виробляти масово, використовувати в набагато більшій кількості і легше ремонтувати в польових умовах,

– пише WSJ.

Видання наводить декілька прикладів успішної роботи операторів дронів.

"До того, як ми почали літати тут, росіяни пересувалися так активно, що в Бахмуті були затори на дорогах. Зараз усі дороги в Бахмуті порожні", – говорить пілот дрона, член Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Але росіяни так само використовують безпілотники для тих самих цілей. У результаті війна перетворюється на змагання з вправності дроноводів і злагодженості всіх родів військ.

Багато дронів, які були ефективними ще кілька місяців тому, швидко застаріли і потребують модернізації для подолання ворожих перешкод. Та саме безпілотниками Україна завдає ударів углиб Росії і кошмарить окупантів у Криму.

Удари по Криму – частина ширшої стратегії

Видання Bloomberg пояснило, як удари по Криму допоможуть перемогти окупантів на материковій Україні. Читайте матеріал за посиланням.