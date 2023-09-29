Дроны стали спасением для фронта. Они эффективные и дешевые (хотя, конечно, собрать на них порой очень трудно), по крайней мере, значительно дешевле ракет и танков. И точно дешевле жизни наших защитников.

Смотрите также Способна ли Украина обеспечить себя оружием: у Зеленского ответили

"Неожиданности стали очень сложными"

Когда тысячи украинских и российских беспилотников одновременно находятся в воздухе вдоль линии фронта – от дешевых квадрокоптеров до крылатых самолетов большой дальности, которые могут пролетать сотни километров и часами оставаться на цели, – сама природа войны трансформировалась,

– отмечают журналисты.

Однако следует понимать, что не дронами едиными. Есть много элементов, которые привели к качественным изменениям. "Новые интегрированные системы управления боем, которые предоставляют изображение и местонахождение в режиме реального времени вплоть до уровня взвода и отделения – в случае Украины через спутниковую сеть Starlink – сделали наведение на цель почти мгновенным", – говорится в материале.

The Wall Street Journal цитирует заместителя командующего ГУР МО Вадима Скибицкого, который говорит, что сегодня колонну танков или наступающую колонну войск можно обнаружить за три-пять минут. Чтобы уничтожить их, нужно всего три минуты, так что сейчас очень сложно подкрасться незаметно.

Война в Украине повлекла технологическую революцию

В Европе не было войн почти восемь десятилетий. Течение войны против нашего государства влияет на военную доктрину и других стран, в том числе США. Американские военные не сталкивались с таким масштабным конфликтом со времен войны в Корее в 1950-е, поэтому они сосредоточились на том, как дать отпор значительно более слабому врагу, например, повстанцам в Ираке и Афганистане. В Украине же идет тотальная война, и дорогие сложные системы вооружений не выдержат долго в полномасштабном конфликте, когда силы равны.

Вашингтон и его союзники ожидали от украинского контрнаступления этим летом маневров общевойсковых подразделений с использованием крупных групп бронетехники и танков для быстрого прорыва. Но, по всей вероятности, это уже невозможно в принципе, говорят некоторые солдаты.

Времена массированных бронетанковых атак, которые захватывали много километров территории за один раз, как это было в 2003 году в Ираке, прошли, потому что беспилотники стали очень эффективными,

– говорит ветеран войны в Ираке, который сейчас тренирует украинские войска под Бахмутом.

FPV-дроны стоят значительно дешевле, чем тот же 155-миллиметровый артиллерийский снаряд, стоимость которого около 3000 долларов. А, например, танки стоят миллионы долларов – и их можно вывести из строя беспилотником. Эффективные ракеты HIMARS страдают от того, что оккупанты глушат сигнал GPS. Преимущество БПЛА очевидно.

Также дроны можно использовать не только против бронированных машин, но и против автомобилей и небольших групп солдат.

Обратите внимание! Последнюю войну в Нагорном Карабахе в 2020 году называли войной беспилотников, ведь Азербайджан применял их на удивление успешно. Но это все же была война меньшего масштаба и на территории с другим рельефом.

Смотрите также "Шепчущая смерть" и мощь, проверенная временем: на что способны танки Abrams, которые получила Украина

"Танк против танка" vs "Дрон против дрона"

Сражения "танк против танка" стали редкостью, а это значит, что относительная сложность танка уже не столь важна. Как оказалось, самый дорогой западный танк уязвим перед простой миной. Поэтому следует сосредоточиться на обеспечении войск на передовой большим количеством более дешевых и более простых систем, говорит Тарас Чмут, глава фонда "Повернись живим".

Это исторический урок, уходящий корнями во Вторую мировую войну, когда советский Т-34 и американские танки "Шерман" значительно уступали немецким "Тиграм" и "Пантерам", но их можно было производить массово, использовать в гораздо большем количестве и легче ремонтировать в полевых условиях,

– пишет WSJ.

Издание приводит несколько примеров успешной работы операторов дронов.

"До того, как мы начали летать здесь, россияне передвигались так активно, что в Бахмуте были пробки на дорогах. Сейчас все дороги в Бахмуте пустые", – говорит пилот дрона, член Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Но россияне также используют беспилотники для тех же целей. В результате война превращается в соревнования по сноровке дроноводов и слаженности всех родов войск.

Многие дроны, которые были эффективны еще несколько месяцев назад, быстро устарели и нуждаются в модернизации для преодоления препятствий врага. Но именно беспилотниками Украина наносит удары вглубь России и кошмарит оккупантов в Крыму.

Удары по Крыму – часть более широкой стратегии

Издание Bloomberg объяснило, как удары по Крыму помогут победить оккупантов на материковой Украине. Читайте материал по ссылке.