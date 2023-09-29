Украина ограничила возможности российского Черноморского флота, что связало руки Кремлю. Об этом пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на слова анонимного европейского чиновника.

Смотрите также Это доказывают удары по Черноморскому флоту, – в Британии заявили, что Путин потерял контроль

Как видят действия Украины на Западе

После выведения из строя передовых систем противовоздушной обороны, защищавших полуостров, Украина применила крылатые ракеты и беспилотники для уничтожения кораблей и штаба Черноморского флота России, а также отвоевала используемые для радиолокационной деятельности буровые платформы,

– перечисляют военные победы медийщики.

Сейчас увеличилось количество ракетных атак и ударов беспилотниками по Крыму. Благодаря этому мы можем уничтожать оружие окупантов, их базы и линии снабжения.

Впрочем, все эти операции не являются самоцелью. Они – часть "более широкой стратегии, направленной на подрыв российских линий снабжения, логистики и способности проводить наступательные операции".

Каждая подобная атака ослабляет Россию и приближает Украину к возвращению Крыма. Однако, как считает источник Bloomberg, это "вряд ли позволит Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году".

Что говорят украинские эксперты

Издание Bloomberg поговорило и с Николаем Белесковым, старшим аналитиком фонда "Повернись живим" и научным сотрудником Национального института стратегических исследований.

Как только Крым как логистическая база станет уязвимым, украинцы смогут больше работать над российскими войсками на материке,

– уверен он.

Следовательно, чтобы добиться успехов над оккупантами на материке, следует ослабить их на полуострове. Именно это и делает наше государство.

По словам Белескова, атаки на Крым успешны по двум причинам: во-первых, Украина систематически ослабляет российскую противовоздушную оборону, во-вторых, миксует удары дронами и ракетами, а это подавляет оставшиеся средства защиты. Такое соединение аналитик назвал новой тактикой. А удары по россиянам на территории России, в том числе по инфраструктуре, журналисты называют отражением собственной тактики Москвы, направленной на энергетические объекты Украины.

Чуть больше аналитики

24 Канал взял интервью у Николая Белескова. В нем говорится о контрнаступлении ВСУ, о том, как продвижение украинских войск воспринимают на Западе, и о том, какие сейчас силы у Украины и России. Читайте разговор с экспертом по ссылке: "Нам нужно не посыпаться и продержаться до магии больших чисел".