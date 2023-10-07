В силу этого авиационная разведка является важным компонентом в ходе боев. Об этом рассказал командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр, позывной "Лего", работающий на направлении Урожайного.

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Враг тоже наращивает усилия

Он отметил, что если раньше у России было преимущество в артиллерии и авиации, то ВСУ была впереди в применении беспилотных авиационных комплексов.

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Мы их успешно используем, и сейчас созданы ударные группы, являющиеся нашей контрбатарейной борьбой,

– подчеркнул командир ударной роты БПАК.

В то же время, россияне адаптируются, они отмечают эффективность использования БПЛА Украиной и также наращивают беспилотные авиационные комплексы.

Сейчас мы выигрываем, но нам нужно закреплять этот успех и дальше развиваться. Ведь враг в свою очередь тоже наращивает усилия, применяя FPV-дроны и другие дроны-камикадзе,

– отметил Александр.

Как дроны помогают ВСУ в борьбе с врагом: смотрите видео

Роль FPV-дронов будет расти

Есть мнение, что FPV-дроны могут определенным образом заменить или усилить артиллерию.

Однако заменить 155 миллиметровый калибр очень трудно, но мы можем наносить точечные удары с большой вероятностью попадания. На сегодняшний день можем покрывать расстояние 15 – 20 километров,

– подчеркнул он.

Передвижение врага, подвоз боекомплекта, логистика, выход на позиции для выстрелов находится под прицелом наших дронов. И они вынуждены оттягивать свою технику. Поэтому огромную роль играют FPV-дроны, самолеты-камикадзе, ночные бомберы. Этот комплекс позволяет вытеснять врага из первого эшелона.

"Роль FPV-дронов будет расти, нужно постоянно их адаптировать, совершенствовать. Это позволит уменьшить наши потери в частности человеческого ресурса. Дроны – это техника, и если можно делать сборы для того, чтобы уничтожить врага не за счет потерь дронов, которые стоят 500 долларов, нужно развивать это направление", – отметил командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр на позывной "Лего".

Важно! В издании The Wall Street Journal отмечают, что использование дронов во время этой войны имеет очень большое значение. Особенно это касается FPV-дронов. Их стоимость незначительна в сравнении с ценой артиллерийского снаряда или танка. Однако именно тяжелое оружие противника небольшой и недорогой дрон может вывести из строя или ликвидировать.

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