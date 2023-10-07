В силу этого авиационная разведка является важным компонентом в ходе боев. Об этом рассказал командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр, позывной "Лего", работающий на направлении Урожайного.
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Враг тоже наращивает усилия
Он отметил, что если раньше у России было преимущество в артиллерии и авиации, то ВСУ была впереди в применении беспилотных авиационных комплексов.
Мы их успешно используем, и сейчас созданы ударные группы, являющиеся нашей контрбатарейной борьбой,
– подчеркнул командир ударной роты БПАК.
В то же время, россияне адаптируются, они отмечают эффективность использования БПЛА Украиной и также наращивают беспилотные авиационные комплексы.
Сейчас мы выигрываем, но нам нужно закреплять этот успех и дальше развиваться. Ведь враг в свою очередь тоже наращивает усилия, применяя FPV-дроны и другие дроны-камикадзе,
– отметил Александр.
Как дроны помогают ВСУ в борьбе с врагом: смотрите видео
Роль FPV-дронов будет расти
Есть мнение, что FPV-дроны могут определенным образом заменить или усилить артиллерию.
Однако заменить 155 миллиметровый калибр очень трудно, но мы можем наносить точечные удары с большой вероятностью попадания. На сегодняшний день можем покрывать расстояние 15 – 20 километров,
– подчеркнул он.
Передвижение врага, подвоз боекомплекта, логистика, выход на позиции для выстрелов находится под прицелом наших дронов. И они вынуждены оттягивать свою технику. Поэтому огромную роль играют FPV-дроны, самолеты-камикадзе, ночные бомберы. Этот комплекс позволяет вытеснять врага из первого эшелона.
"Роль FPV-дронов будет расти, нужно постоянно их адаптировать, совершенствовать. Это позволит уменьшить наши потери в частности человеческого ресурса. Дроны – это техника, и если можно делать сборы для того, чтобы уничтожить врага не за счет потерь дронов, которые стоят 500 долларов, нужно развивать это направление", – отметил командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр на позывной "Лего".
Дроны на службу в ВСУ
- БПЛА, которые имеют на вооружении украинские силы, наносят постоянные удары не только по военным объектам на оккупированных территориях, но в России. Однако захватчикам нечем противостоять атакам дронов, чтобы полностью их нейтрализовывать.
- Кроме того, силы обороны сейчас имеют в арсенале дроны с дальностью поражения 800 километров. Они могут наносить удары по пусковым установкам, подводным и надводным кораблям и по стратегической авиации оккупантов.
- В то же время, с 1 октября Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников. А еще раньше китайские компании уменьшили объемы продаж дронов и их компонентов для Украины. Поэтому украинские производители беспилотников вынуждены обходными путями искать детали для новых дронов.
- Ограничения, применяемые Китаем, значительно усложнят возможности украинских производителей дронов. Однако они имеют опыт по налаживанию связей с поставщиками из Европы, США и Тайваня.