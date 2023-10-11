Наразі вкрай важливо налагодити постачання та виробництво дронів. Зокрема, нещодавно Сергій Притула, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков оголосили про новий збір – 175 мільйонів на 100 безпілотників.
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Менше бюрократії при ввезенні дронів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 11 жовтня Кабмін ухвалив ряд важливих правок щодо експорту дронів, максимально спростивши процедуру їх ввезення. Уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.
Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БпЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників,
– повідомив Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше. Україна робить ставку на розвиток власного військово-промислового комплексу. Окремо міністр згадав "Армію дронів". Також держава розвиватиме співпрацю з іншими країнами щодо виробництва оснащення.
Дрони – важлива складова цієї війни
- На початку жовтня Михайло Федоров повідомив, що оператори безпілотників лише за тиждень уразили 220 одиниць ворожої техніки. Окремо українці побили рекорд по знищенній артилерії Росія – окупанти позбулися 69 гармат і 17 самохідних установок.
- Також у жовтні українські дрони атакували стоянку російських вертольотів у районі Адлера, що у російському Сочі. це стало наслідком спільної операції ГУР та ВМС України.
- Тоді ж ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляли ракети Х-59. Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям.