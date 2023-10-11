Наразі вкрай важливо налагодити постачання та виробництво дронів. Зокрема, нещодавно Сергій Притула, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков оголосили про новий збір – 175 мільйонів на 100 безпілотників.

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Менше бюрократії при ввезенні дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 11 жовтня Кабмін ухвалив ряд важливих правок щодо експорту дронів, максимально спростивши процедуру їх ввезення. Уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.

Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БпЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників,

– повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше. Україна робить ставку на розвиток власного військово-промислового комплексу. Окремо міністр згадав "Армію дронів". Також держава розвиватиме співпрацю з іншими країнами щодо виробництва оснащення.

Дрони – важлива складова цієї війни