Мовиться про дрони, які зможуть подолати 800 кілометрів. Збір оголосили вранці 10 жовтня 2023 року.

Дивіться також У розвідці Британії назвали ключовий елемент ударів Росії по Україні: як це пов'язано з Іраном

Що відомо про новий збір на дрони від Притули, Стерненка та Лачена

Мегазбір "Можем павтаріть"! Забезпечимо Сили оборони можливістю гасити ворога сильно і глибоко! Мета: 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних БпЛА (30 кілограмів корисного навантаження на дистанцію 800 кілометрів),

– заявив Сергій Притула.

Він додав, що збір триватиме 3 дні. Волонтери збирають на дрони "Морок" українського виробництва, адже військовим досі потрібні безпілотники.

"Військові просять нас ще. Тож, "можем павтаріть"! А завдяки особливостям БпЛА "Морок", повтор для ворога очікується дуже яскравим та несподіваним", – розповіли організатори.

Притула, Стерненко та Лачен оголосили новий збір: дивіться відео

Волонтери минулого року зібрали понад 350 мільйонів