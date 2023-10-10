Мовиться про дрони, які зможуть подолати 800 кілометрів. Збір оголосили вранці 10 жовтня 2023 року.
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Що відомо про новий збір на дрони від Притули, Стерненка та Лачена
Мегазбір "Можем павтаріть"! Забезпечимо Сили оборони можливістю гасити ворога сильно і глибоко! Мета: 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних БпЛА (30 кілограмів корисного навантаження на дистанцію 800 кілометрів),
– заявив Сергій Притула.
Він додав, що збір триватиме 3 дні. Волонтери збирають на дрони "Морок" українського виробництва, адже військовим досі потрібні безпілотники.
"Військові просять нас ще. Тож, "можем павтаріть"! А завдяки особливостям БпЛА "Морок", повтор для ворога очікується дуже яскравим та несподіваним", – розповіли організатори.
Притула, Стерненко та Лачен оголосили новий збір: дивіться відео
Волонтери минулого року зібрали понад 350 мільйонів
- Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко пригадали, як минулого року зібрали 352 мільйони гривень. Тоді збір відбувався під час великої російської атаки на нашу енергетику.
- Волонтери пригадали, що на зібрані гроші тоді купили багато дронів. Згодом 101 мільйон витратили на дрони-камікадзе RAM II й СБУ з їх допомогою палила військові техніку.
- Ще 200 мільйонів витратили на "Бобрів", які потім потужно били по ворогах. Окрім того, 42 дрони згодом також відпрацювали по ворогу.