Про це 24 каналу сказав волонтер, очільник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула. За його словами, 50 дронів-камікадзе будуть безперебійно отримуватися впродовж декількох місяців.

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Що заплановано купити на зібрані гроші

Притула зазначив, що вже розпочато консультації щодо того, що можна придбати додатково на загальну суму для створення хорошої та яскравої "бавовни" у російських загарбників.

Я маю на увазі не тільки дрони-камікадзе українського виробництва, які ми контрактуємо. Але шукаємо зараз, крутимо ліворуч-праворуч головою, спілкуємося з Міністерством оборони, із ГУР щодо найефективнішого використання цих коштів,

– сказав очільник "Благодійного фонду Сергія Притули".

Він наголосив, що більш детально про те, що буде закуплено за зібрані гроші, буде оголошено у пабліках, коли визначаться з номенклатурою.

Які особливості дрона RAM II UAV

Притула розповів, що мовиться про дрони-камікадзе українського виробництва RAM II UAV. Купувати їх вирішили, тому що була попередня хороша комунікація з їхніми виробниками.

Півтора місяця тому ми виїжджали з директоркою фонду на полігон, де відбувалися демонстраційні випробування цього дрона,

– зазначив волонтер.

Потім, за його словами, попросили виробників дати пробники. Їх протестували на одному з напрямків фронту, де розвідка дала на вибір деякі цілі. Для ураження обрали ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса", який успішно було виведено з ладу.

Це достатньо розумний дрон. Він обладнаний відеокамерою, завдяки чому оператор дрона може відстежувати в режимі онлайн ту чи іншу ціль,

– сказав Притула.

Він пояснив, що це дуже добре, тому що росіяни також вчаться воювати. І вони почали більш оперативно переміщуватися вздовж ділянок фронту.

Тобто основними "смачними" цілями для наших операторів цих дронів-камікадзе будуть засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, протиповітряної оборони. Це будуть цілі №1, хоча там є різний вид боєприпасу,

– зауважив очільник "Благодійного фонду Сергія Притули".

Тому, за його словами, будуть експерименти з різним боєприпасом, а також працюватимуть по живій силі. Там, де не встигне когось накрити артилерія, мають летіти дрони і знищувати ціль.

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Як швидко виробник поставить дрони

Притула зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії у вітчизняних виробників БПЛА виникають перебої з постачанням комплектуючих. Тому немає виробника, який би вклався у зазначені в контракті строки.

Він зазначив, що виробники запевнили що, 50 дронів-камікадзе будуть доставлені у відповідний проміжок часу. Мовиться про 5 комплектів, до кожного з яких входять 10 дронів.

Плюс ми купуємо три наземні станції управління. Відповідно, за однією наземкою закріплюється комплекс. Коли він відпрацьовує себе, ставиться інший,

– пояснив волонтер.

Він висловив сподівання, що 50 одиниць, які контрактує фонд, будуть безперебійно постачатися в межах декількох місяців.

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