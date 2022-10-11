Про це 24 каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він вважає, що на зустрічі будуть окреслені нові плани в сенсі того, яке озброєння має отримати Україна.

Зверніть увагу Росія перейшла рубікон: Подоляк назвав можливі наслідки масованої ракетної атаки

З'явилися нові обставини для роботи "Рамштайну"

Клочок вважає, що зустріч міжнародної контактної групи щодо оборони України у форматі "Рамштайн" є таким собі робочим органом. Там вирішується, хто та яке озброєння може нам передати. У цій частині, зокрема, був ухвалений у США закон про ленд-ліз.

Це все нероздільні пазли однієї великої картини. Бо треба намагатися бачити речі комплексно,

– сказав політичний експерт.

Він нагадав, що закон про ленд-ліз почав діяти на початку жовтня. Згідно із ним допомога надається не лише Україні. А "Рамштайн" є робочою нарадою, яка визначатиме, що нам передадуть. Після масованої ракетної атаки Росії з'явилися абсолютно нові обставини для його роботи.

Як не гірко те визнавати, але мені видається, що це нам допоможе. Ми повинні з деяким цинізмом, але це говорити. Тому що перебуваємо в украй складній ситуації. Не можна сказати, що в Росії вже закінчилися всі крилаті ракети і їм нема чим пуляти. Є"

– зауважив Клочок.

За його словами, все це та активне перекидання військ з Білорусі свідчить, що Росія не полишає планів продовжувати війну в Україні й знищувати нас.

Які сподівання від нового "Рамштайну" після масованих ракетних ударів Росії: дивіться відео

Що зараз украй потрібне Україні

Клочок наголосив, що на тлі цього учасники засідання "Рамштайн" мають вже інші базові дані для оцінки російської агресії та загрози. Вони інакше мають ухвалювати рішення.

Тому я маю велике сподівання, що на цьому засіданні будуть окреслені нові плани. Не те, що після цього буде ухвалено рішення про передачу завтра чогось. Але нові плани в сенсі того, яке озброєння має отримати Україна,

– заявив він.

За його словами, було б добре, якби на зустрічі порушили питання про передачу літаків F-15 та F-16. Адже ці винищувачі дуже потрібні Україні.

Уже зараз більш ніж очевидно, що треба давати відповідну відсіч повітряним цілям Російської Федерації, які з'являються навіть над територією Росії, але завдають ракетних ударів. Ми маємо повне право знищувати їх у повітрі, але в нас немає чим,

– наголосив Клочок.

На його думку, це питання мало би бути на порядку денному одним із найбільш ключових, окрім надання протиповітряної системи оборони та зенітно-ракетних комплексів. Тим паче, що відповідна дискусія триває. А США вже навіть виділили гроші на навчання наших пілотів. Українці ж вистраждали це й заплатили життям своїх співвітчизників.

Масовані ракетні обстріли міст України: головне