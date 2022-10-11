Об этом 24 каналу сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он считает, что на встрече будут определены новые планы в смысле того, какое вооружение должна получить Украина.

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Появились новые обстоятельства для работы "Рамштайна"

Клочок считает, что встреча международной контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является рабочим органом. Там решается кто и какое вооружение может нам передать. В этой части, в частности, был принят в США закон о ленд-лизе.

Это все нераздельные пазлы одной большой картины. Потому что надо пытаться видеть вещи комплексно,

– сказал политический эксперт.

Он напомнил, что закон о ленд-лизе начал действовать в начале октября. Согласно ему помощь оказывается не только Украине. А "Рамштайн" – рабочее совещание, которое будет определять, что нам передадут. После массированной ракетной атаки России появились абсолютно новые обстоятельства для его работы.

Как ни горько это признавать, но мне кажется, что это нам поможет. Мы должны с некоторым цинизмом, но это говорить. Потому что находимся в крайне сложной ситуации. Нельзя сказать, что в России уже закончились все крылатые ракеты и им нечем пулять. Есть,

– заметил Клочок.

По его словам, все это и активная переброска войск из Беларуси свидетельствует, что Россия не оставляет планов продолжать войну в Украине и уничтожать нас.

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Что сейчас крайне нужно Украине

Клочок отметил, что на фоне этого у участников заседания "Рамштайн" уже есть другие базовые данные для оценки российской агрессии и угрозы. Они иначе должны принимать решения.

Поэтому у меня большая надежда, что на этом заседании будут очерчены новые планы. Не то, что после этого будет принято решение о передаче завтра чего-нибудь. Но новые планы в смысле того, какое вооружение должна получить Украина,

– заявил он.

По его словам, было бы хорошо, если бы на встрече подняли вопрос о передаче самолетов F-15 и F-16. Ведь эти истребители очень нужны Украине.

Уже сейчас более чем очевидно, что нужно давать соответствующий отпор воздушным целям Российской Федерации, которые появляются даже над территорией России, но наносят ракетные удары. Мы имеем полное право уничтожать их в воздухе, но у нас нечем,

– подчеркнул Клочок.

По его мнению, этот вопрос должен быть в повестке дня одним из наиболее ключевых, кроме предоставления противовоздушной системы обороны и зенитно-ракетных комплексов. Тем более что соответствующая дискуссия продолжается. А США уже даже выделили деньги на обучение наших пилотов. Украинцы выстрадали это и заплатили жизнью своих соотечественников.

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