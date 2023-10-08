Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, БпЛА продовжують відігравати одну з ключових ролей в російсько-українській війні.

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Як впливає обмеження Китаю на дрони

Днями New York Times опублікували статтю про те, що Китай створює перешкоди для експорту запчастин від своїх дронів. Українські військові, які працюють із цими засобами, вже відчули на собі ці обмеження.

"Йдеться про коптери, які закривають собою переважну частину лінії фронту та дозволяють Силам оборони бачити поле бою в режимі реального часу. Такі безпілотники як Mavic зайняли свою нішу й зараз українські волонтери докладають максимум зусиль, аби замовляти їх за кордоном", – розповів Федоренко.

Війна дронів триває

До 2022 року дрони в Збройних Силах були здебільшого допоміжними засобами. Однак тепер в українському війську є спеціальні підрозділи, які працюють виключно із БпЛА, а на окремих напрямках саме за допомогою дронів Сили оборони ефективно стримують ворога.

"Протягом останніх місяців Україна зробила семимильні кроки щодо виготовлення певних типів ударних та розвідувальних БпЛА. Це стосується зокрема і масштабування у виробництві вдалих зразків цієї зброї", – зазначив Федоренко.

Юрій Федоренко про ситуацію з дронами в ЗСУ: дивіться відео

Однак через високу інтенсивність бойових дій кількості виготовлених БпЛА не вистачає для того, щоб повністю забезпечити потреби Сил оборони України. Відповідно, лише спільна робота держави та громадян України дозволяє забезпечувати військових новими "бортами" на постійній основі.

"На жаль, ворог також зрозумів пріоритетність використання БпЛА й масштабував під це свої виробничі потужності. Також ворог достатньо активно застосовує коптери цивільного призначення, перейнявши українську тактику застосування", – зазначив офіцер ЗСУ.

Відповідно, Україна також почала розвивати засоби РЕБ та РЕР, які здатні протидіяти ворожим безпілотникам.

Що відомо про українські безпілотники