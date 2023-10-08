Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, БПЛА продолжают играть одну из ключевых ролей в российско-украинской войне.

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Как влияет ограничение Китая на дроны

На днях New York Times опубликовали статью о том, что Китай создает препятствия для экспорта запчастей от своих дронов. Украинские военные, работающие с этими средствами, уже почувствовали эти ограничения.

"Речь идет о коптерах, которые закрывают собой подавляющую часть линии фронта и позволяют Силам обороны видеть поле боя в режиме реального времени. Такие беспилотники как Mavic заняли свою нишу и сейчас украинские волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы заказывать их за границей", – рассказал Федоренко.

Война дронов продолжается

До 2022 года дроны в Вооруженных Силах были в основном вспомогательными средствами. Однако теперь в украинском войске есть специальные подразделения, которые работают исключительно с БпЛА, а на отдельных направлениях именно с помощью дронов Силы обороны эффективно сдерживают врага.

"В течение последних месяцев Украина сделала семимильные шаги по изготовлению определенных типов ударных и разведывательных БПЛА. Это касается и масштабирования в производстве удачных образцов этого оружия", – отметил Федоренко.

Юрий Федоренко о ситуации с дронами в ВСУ: смотрите видео

Однако из-за высокой интенсивности боевых действий количества изготовленных БПЛА не хватает для того, чтобы полностью обеспечить потребности Сил обороны Украины. Соответственно, только совместная работа государства и граждан Украины позволяет снабжать военных новыми "бортами" на постоянной основе.

"К сожалению, враг также понял приоритетность использования БпЛА и масштабировал под это свои производственные мощности. Также враг достаточно активно применяет коптеры гражданского назначения, переняв украинскую тактику их применения", – отметил офицер ВСУ.

Соответственно, Украина также начала развивать средства РЭБ и РЭР, способные противодействовать враждебным беспилотникам.

Что известно об украинских беспилотниках