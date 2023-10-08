Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, БПЛА продолжают играть одну из ключевых ролей в российско-украинской войне.
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Как влияет ограничение Китая на дроны
На днях New York Times опубликовали статью о том, что Китай создает препятствия для экспорта запчастей от своих дронов. Украинские военные, работающие с этими средствами, уже почувствовали эти ограничения.
"Речь идет о коптерах, которые закрывают собой подавляющую часть линии фронта и позволяют Силам обороны видеть поле боя в режиме реального времени. Такие беспилотники как Mavic заняли свою нишу и сейчас украинские волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы заказывать их за границей", – рассказал Федоренко.
Война дронов продолжается
До 2022 года дроны в Вооруженных Силах были в основном вспомогательными средствами. Однако теперь в украинском войске есть специальные подразделения, которые работают исключительно с БпЛА, а на отдельных направлениях именно с помощью дронов Силы обороны эффективно сдерживают врага.
"В течение последних месяцев Украина сделала семимильные шаги по изготовлению определенных типов ударных и разведывательных БПЛА. Это касается и масштабирования в производстве удачных образцов этого оружия", – отметил Федоренко.
Юрий Федоренко о ситуации с дронами в ВСУ: смотрите видео
Однако из-за высокой интенсивности боевых действий количества изготовленных БПЛА не хватает для того, чтобы полностью обеспечить потребности Сил обороны Украины. Соответственно, только совместная работа государства и граждан Украины позволяет снабжать военных новыми "бортами" на постоянной основе.
"К сожалению, враг также понял приоритетность использования БпЛА и масштабировал под это свои производственные мощности. Также враг достаточно активно применяет коптеры гражданского назначения, переняв украинскую тактику их применения", – отметил офицер ВСУ.
Соответственно, Украина также начала развивать средства РЭБ и РЭР, способные противодействовать враждебным беспилотникам.
Что известно об украинских беспилотниках
- Именно в 2023 году произошел прорыв в производстве и применении ударных БПЛА по Украине. В частности, было создано дрон "Бобер", который способен поражать цели на расстоянии 700 километров, а также морской дрон "Малыш", ставший настоящей головной болью для российского флота.
- Благодаря широкому применению дронов, Украине удалось восстановить паритет в море, создать многочисленные угрозы для военных объектов агрессора и даже уничтожить несколько самолетов стратегической авиации.
- В то же время в производстве БПЛА Украина сильно зависит от поставок иностранных компонентов. Поэтому для увеличения объемов производства раздаются предложения о создании завода по производству простейших компонентов для беспилотников.