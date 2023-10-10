Речь идет о дронах, которые смогут преодолеть 800 километров. Сбор объявили утром 10 октября 2023 года.

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Что известно о новом сборе на дроны от Притулы, Стерненко и Лачена

Мегазбор "Можем повторите"! Обеспечим силы обороны возможностью гасить врага сильно и глубоко! Цель: 175 миллионов гривен на 100 дальнобойных БпЛА (30 килограммов полезной нагрузки на дистанцию 800 километров),

– заявил Сергей Притула.

Он добавил, что сбор продлится 3 дня. Волонтеры собирают на дроны "Морок" украинского производства, ведь военным до сих пор нужны беспилотники.

"Военные просят нас еще. Итак, "можем повторить"! А благодаря особенностям БпЛА "Морок", повтор для врага ожидается очень ярким и неожиданным", – рассказали организаторы.

Притула, Стерненко и Лачен объявили новый сбор: смотрите видео

Волонтеры в прошлом году собрали более 350 миллионов