Речь идет о дронах, которые смогут преодолеть 800 километров. Сбор объявили утром 10 октября 2023 года.
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Что известно о новом сборе на дроны от Притулы, Стерненко и Лачена
Мегазбор "Можем повторите"! Обеспечим силы обороны возможностью гасить врага сильно и глубоко! Цель: 175 миллионов гривен на 100 дальнобойных БпЛА (30 килограммов полезной нагрузки на дистанцию 800 километров),
– заявил Сергей Притула.
Он добавил, что сбор продлится 3 дня. Волонтеры собирают на дроны "Морок" украинского производства, ведь военным до сих пор нужны беспилотники.
"Военные просят нас еще. Итак, "можем повторить"! А благодаря особенностям БпЛА "Морок", повтор для врага ожидается очень ярким и неожиданным", – рассказали организаторы.
Притула, Стерненко и Лачен объявили новый сбор: смотрите видео
Волонтеры в прошлом году собрали более 350 миллионов
- Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко вспомнили, как в прошлом году собрали 352 миллиона гривен. Тогда сбор проходил во время большой российской атаки на нашу энергетику.
- Волонтеры вспомнили, что на собранные деньги тогда купили много дронов. Впоследствии 101 миллион потратили на дроны-камикадзе RAM II и СБУ с их помощью жгла военную технику.
- Еще 200 миллионов потратили на "Бобров", которые потом мощно били по врагам. Кроме того, 42 дрона впоследствии также отработали по врагу.