В настоящее время крайне важно наладить поставки и производство дронов. В частности, недавно Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков объявили о новом сборе – 175 миллионов на 100 беспилотников.

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Меньше бюрократии при ввозе дронов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 11 октября Кабмин принял ряд важных поправок по экспорту дронов, максимально упростив процедуру их ввоза. Правительство расширило список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников,

– сообщил Денис Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что в текущем году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше. Украина делает ставку на развитие собственного военно-промышленного комплекса. Отдельно министр упомянул "Армию дронов". Также государство будет развивать сотрудничество с другими странами в производстве оборудования.

Дроны – важная составляющая этой войны