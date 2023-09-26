24 Канал объясняет, чем Москву так заинтересовала зенитная ракета, какие ее основные характеристики и зачем она вообще нужна россиянам.

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Тайная иранская ракета 358

Ракета 358 – это зенитный барражирующий боеприпас, который Иран ранее не афишировал и даже отрицал его существование.



Шойгу в Иране показывают ракету 358 / фото росСМИ

Хотя Иран созрел к презентации ракеты 358 только осенью 2023 года, она уже несколько лет "воюет" на юге Аравийского полуострова, где уже почти 10 лет продолжается военный конфликт в формате "все против всех".

В сети есть видео боевого применения "изделия" минимум с 2020 года. Операторами ракеты 358 являются иранские прокси в Йемене – хуситы, местные племена, являющиеся сторонниками зейдизма – школы в исламе, считающейся одним из ответвлений шиитского течения.

Любопытно! Стоимость ракеты 358, как и многих других деталей системы, неизвестна. Но многие эксперты уверяют, что она не из дорогих.

Жертвами хуситов и их ракет 358 стали вертолеты, самолеты и БПЛА пестрой коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция же неоднократно перехватывала 358 и имела возможность детально исследовать ее. Сейчас Иран представил новую ракету Шойгу.



Иранцы улыбаются, а у россиян на лицах грусть и тревога / фото росСМИ

Почему 358 Иран держит свою разработку в тайне, пока неизвестно, как в Корпусе стражей исламской революции ее действительно называют. Диджитал название ракеты – это международный цифровой индекс, который дали иранскому боеприпасу эксперты и аналитики.



Ни иранцы, ни йеменцы так ее не называют. У хуситов ракета называется Saqr-1. Именно под этим названием они возили ее на парад в сентябре 2020 года на грузовой платформе.

Летающая сама по себе ракета

Для хуситов ракета 358 оказалась очень полезной из-за достаточно уникальной системы применения. Она работает практически со всеми платформами, что делает ее "универсальным" средством в руках ограниченных технологически и логистически партизан.

Также в случае ракеты 358 не нужно ждать и ловить цель. Она может работать не только в режиме наличия цели в зоне поражения, но и "ждать" ее появления.

Смотрите видео работы ракеты 358:

"Ракета 358" может работать в режиме "выстрелил и забыл", то есть боеприпас отстреливается и дальше кружит в заданном координатами районе, выписывая "восьмерку" в полете до полной отработки топлива или до наведения на цель и ее поражения.



Эксперты оценивают продолжительность такого полета – максимум 15 минут.

Для наведения на цель ракета 358 имеет 16 инфракрасных датчиков и лазерный дальномер. На видео боевого применения ракеты 358 они успешно подходят к цели и детонируют на минимальном расстоянии от нее. Благодаря этому достигается эффект максимального поражения.

Обратите внимание! При этом эффективность ракет вызывает вопросы, ведь неизвестно ни количество пусков, ни количество поражений, а на видео мы видим лишь "удачные стрельбы" – все это не дает реальной картины. Таким образом, иранская ракета может быть как чудом техники, так и очередным металлоломом, которого уже и так много на вооружении в России.



Фактически снаряд является гибридом ЗУР (зенитной управляемой ракеты) и барражирующего боеприпаса.





Дополнительные изображения крупным планом некоторых компонентов ракеты 358 , включая массив инфракрасных датчиков / фото CENTCOM

Еще одним плюсом ракеты 358 является ее простота – модули изделия изготавливают в Иране на местных оружейных заводах – потом все это везут по морю в Йемен, где хуситы собирают модули в ракеты в полевых условиях в формате "сам склепал".

Пусковая установка для ракеты вообще напоминает поговорку об экскрементах и палках, ведь это металлические рельсовые каркасы, которые фиксируют камнями или кирпичом. Но не спешите смеяться – эта простота делает ракету 358 очень удобной для транспортировки и применения, что называется "с колес". Также ее трудно обнаружить и засечь в разведке противника.

Ракета 358 идеально подходит для диверсантов-партизан, которые хотят "навредить", но не имеют каких-либо стационарных возможностей.

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Пусковая установка ракеты 358 / фото из соцсети X

Первые относительно точные характеристики ракеты 358 стали известны в 2019 году, когда ВМС США перехватили иранский грузовой корабль и обнаружили комплекты для "ракетного конструктора".

Через несколько месяцев был перехвачен еще один иранский корабль, перевозивший такой же груз.

В материале The New York Times говорится, что кольцо датчика оружия было создано, чтобы уничтожать средства противодействия ракетам класса "земля – воздух" с инфракрасным самонаведением.

Зато издание Drive замечает, что вполне возможно сейчас существует несколько версий 358, в том числе использующих определенную форму пассивного самонаведения и получающих обновления от бортовых датчиков. По крайней мере, один из известных примеров имеет едва заметную антенну на задней панели, что может обеспечить определенный уровень базового полуавтономного управления.

В целом жизнеспособность этой концепции остается открытым вопросом. Низкая скорость ракеты означает, что она не полезна для поражения боевых самолетов, а лучше подходит для попыток перехвата более медленных целей, как вертолеты и дроны.

После этого специалисты из Пентагона собрали из модулей собственную ракету 358 и исследовали ее. Благодаря их работе, а также образцам, перехваченным в 2022 году британцами, мы знаем примерные характеристики ракеты и ее особенности.

Ракета 358 – основные характеристики

разработчик – Иран,

Иран, время разработки – с 2010-х,

с 2010-х, статус производства – серийное,

серийное, класс – "земля – воздух",

воздух", тип – зенитная управляемая крылатая ракета, которая может действовать как барражирующий боеприпас,

зенитная управляемая крылатая ракета, которая может действовать как барражирующий боеприпас, дальность – до 100 километров, но большей частью 10 – 50 километров,

до 100 километров, но большей частью 10 – 50 километров, скорость – 600 метров в секунду,

600 метров в секунду, длина ракеты – 2,75 метра,

2,75 метра, диаметр корпуса – 152 миллиметра,

152 миллиметра, масса – примерно 50 килограммов,

примерно 50 килограммов, боевая часть – примерно 10 килограммов,

примерно 10 килограммов, тип боевой части – осколочно-фугасный,

осколочно-фугасный, система наведения – инфракрасная головка самонаведения,

инфракрасная головка самонаведения, пусковая – металлический рельсовый каркас.

Графическое изображение ракеты 358 и ее компонентов, опубликованное Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) в 2019 году / фото CENTCOM

Для чего 358 нужны России

После того как в голове возникает картинка тайного кооператива террористов в Йемене, далее возникает вопрос, а для чего это россиянам, которые до сих пор имеют статус второй армии мира и фактически не имеют необходимости вести партизанскую войну?

Ответ прост – агония. Россия исчерпывает свои средства ПВО и не может прикрыть собственные многочисленные стратегические объекты. Сейчас оккупантам прилетает повсюду – как в захваченном Крыму и на Донбассе, так и собственно на территории самой России. Кто-то едет на поклон к Киму, а кто-то за ракетой в Иран.

Чтобы хоть как-то прикрыть важные объекты, россияне везут из Арктики зенитные комплексы в белом камуфляже и ставят их на смешные зиккураты. Но и этого не хватает, ведь Украина собрала собственную армию дронов и готовит новые сюрпризы. Чтобы хоть как-то им противостоять, оккупанты рассчитывают на простые, относительно дешевые, а главное доступные иранские ракеты.

Для Ирана продажа ракет 358 не должна нести больших рисков, ведь поскольку этот товар будет использоваться в тылу у россиян, риск того, что эти ракеты станут трофеями ВСУ, не слишком высоки. Таким образом, невысокими будут и риски наложения новых санкций и заморозки только что размороженных Соединенными Штатами миллиардов долларов.

Шойгу показали ракету 358: смотрите видео

Для России же это показатель, что она хоть что-то делает, а не просто ждет нового "хлопка". По крайней мере, россияне так себя будут успокаивать. Впрочем, лакомых объектов в необъятной России так много, что никакие ракеты 358 не перекроют желание украинских военных.

Другой вариант – россияне уже готовятся к партизанским действиям на собственной территории, не зря они уже второй год рассказывают, что воюют со страшным НАТО.