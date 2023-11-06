Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що дуже важливо Україні налагодити власне виробництво безпілотників.

До теми Вбивці мостів і кораблів: як українські надводні дрони "малюки" тримають у страху флотилію Росії

Скільки потрібно дронів

Дрони не є високотехнологічною зброєю, на відміну від ракет, які в Україні теж успішно виготовляються – насамперед ракета "Нептун".

Переваги дронів у тому, що вони прості у виробництві, а також можуть нести вибухівку вагою 30 – 40 кілограмів.

А якщо такі дрони можуть літати на велику відстань, то дуже важливо мати їх у великій кількості. Ця зброя не є високоточною, вона може промахнутися на декілька десятків метрів. Однак якщо дронів буде багато, це не є проблемою,

– наголосив військовий експерт.

Військовий експерт оцінив перспективи використання дронів українського виробництва: дивіться відео

Якщо потрібно атакувати аеродром, то від 5 до 20 дронів виведуть його з ладу – і авіацію, і саму злітну смугу.

Також дронами можна атакувати склад з боєприпасами або з паливно-мастильними матеріалами. Головне влучити по ньому, а далі піде детонація.

Крім того, за допомогою дронів можна завдавати ударів по невеликих мостах чи автомобільних шляхах. Вибухівка, що переносить безпілотник може унеможливити рух по них.

"Якщо дрони будуть виробляти тисячами на місяць, то сотня українських БпЛА, які атакуватимуть російський порт, можуть суттєво пошкодити кораблі, що там будуть", – підкреслив Олексій Гетьман.

Що відомо про український дрон, який є аналогом "Шахеда"