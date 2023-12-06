Про це 24 Каналу заявив головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що Кримський міст на тимчасово окупованому півострові не буде пріоритетом для цієї ракети. Зазначимо, що деталі щодо модифікації "Нептуна" розповідав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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"Є значно більша кількість значно "смачніших" цілей безпосередньо на території Росії", – наголосив Катков.

Водночас варто розуміти, що важливим фактором у таких ударах є кількість засобів. Адже, умовно, 1 ракета на місяць не дасть можливості завдавати чутливих для ворога ударів. Такі ураження мають бути постійними та методичними.

Переробити протикорабельну ракету "Нептун" для ударів по наземних цілях – це значно складніше, ніж здається,

– додав головний редактор Defence Express.

Адже фактично мовиться про тотальне перероблення ракети на тлі збільшення дальності та ваги бойової частини. Це комплексна задача значного підвищення боєспроможності. А враження наземних цілей – це ще більше завдання.

Припускають, що дальність ракети може бути до 400 кілометрів замість 300. А бойова частина може сягати 350 кілограмів, а не 150.

Що треба, аби "Нептун" працював по землі

Принцип наведення протикорабельної ракети – реактивна радіолокаційна головка самонаведення. Так зброя виходить у відповідний район за заданими координатами цілі, видивляється її та у воді знаходить корабель.

Аби ця крилата ракета била по наземних цілях, треба її переробити й поставити значно надійнішу систему навігації. Одна справа, коли ракета летить над морем, де навряд чи на баржах стоятимуть РЕБ-засоби ворога. Вона летить за навігацією і самостійно знаходить цілі, які радіолокаційно помітні у воді.

"Це значно менша складність, ніж довести ракету за умов використання ворогом засобів РЕБ, аби вона вразила ціль. Найпростіший варіант – просто за координатами", – сказав Олег Катков.

Тим часом є припущення, що на ракеті встановлюється активна головка наведення. Це дозволяє вражати ціль з більшою точністю.

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Аби "Нептун" летів над суходолом, треба замінити систему навігації. Наприклад, аби ракета летіла та знімала під собою поверхню. Потім вона порівнює її із зображенням, яке має прив'язку до координат цілі, і розуміє, де вона. Це доволі складна система.

Також ракета має оминати рельєф місцевості. Для цього треба переробити систему польоту. Аби зброя не врізалася, зокрема, у пагорби та дерева.

Це доволі складна масштабна робота, яка, вочевидь, була виконана. Адже є інформація щодо використання "Нептуна" по берегових цілях окупованого Криму. Наступний крок – звісно, додавання всіх систем, які дозволять летіти довгий час над суходолом,

– наголосив головний редактор Defence Express.

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