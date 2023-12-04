Про це 24 Каналу розповів Роман Світан: полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт. Він переконаний, що потенціал української ракети дозволить їй знищувати російські об’єкти в далекому тилу.
Дивіться також Вже є зразки українських ракет дальністю 750 – 1000 кілометрів, – ОП
Якою може бути нова модифікація "Нептуна"
Створення нової версії ракети "Нептун" для ураження наземних цілей було в планах розробників ще до початку повномасштабного вторгнення. Її потреба була обумовлена тим, що ЗСУ потрібна була зброя для ураження наземних цілей на відстані понад 300 кілометрів.
"Дальність будь-якої близькозвукової крилатої ракети визначається кількістю палива, яке вона може взяти на борт. За великим рахунком, така ракета – це труба із крилами, що має двигун у задній частині, систему керування у середній частині та бойову частину на кінці", – пояснив будову "Нептуна" Світан.
Роман Світан щодо новини про модернізацію "Нептуна": дивіться відео
Відповідно, що більше палива до ракетного двигуна буде вбудовано в ракету, то більшою буде і її дальність. Зазвичай збільшення дальності досягають або зменшенням бойової частини, або збільшенням об’єму самої ракети. Саме над цим, найімовірніше, і працюють зараз українські конструктори.
500 кілометрів (на які гіпотетично зможе працювати модернізований "Нептун" – 24 Канал) – це фактично відстань до Москви. Для нас зараз дуже важливо переносити бойові дії на територію противника. Саме довкола Москви зосереджена найбільша концентрація військових об’єктів,
– розповів військовий експерт.
Втім, остаточне завершення модернізації та її промислове масштабування є не настільки легкою справою, як може здатися. Модернізована версія “Нептуна” стане, фактично, новою ракетою, тому що її потрібно наново спроєктувати й створити для неї нові пускові установки.
Що відомо про модернізацію ракет "Нептун"
- Вперше про те, що російські об'єкти на Кримському півострові вражають ракети українського виробництва, стало відомо у серпні 2023 року. Саме в той час окупанти епічно втратили свою "вундервафлю" С-400, яка не побачила української ракети.
- Згодом Володимир Зеленський заінтригував заявою, що Україна уразила ціль на підконтрольній окупантам території ракетою із радіусом дії в 700 кілометрів. Хоча пізніше очільник управління ракетних сил зазначив, що це зробила повністю нова ракета.
- Тепер головним завданням для українського ОПК є збільшення обсягів виробництва цього озброєння. Станом на кінець серпня одне із джерел повідомляло, що Україна мала "кілька десятків" таких ракет.