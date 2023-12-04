Про це 24 Каналу розповів Роман Світан: полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт. Він переконаний, що потенціал української ракети дозволить їй знищувати російські об’єкти в далекому тилу.

Дивіться також Вже є зразки українських ракет дальністю 750 – 1000 кілометрів, – ОП

Якою може бути нова модифікація "Нептуна"

Створення нової версії ракети "Нептун" для ураження наземних цілей було в планах розробників ще до початку повномасштабного вторгнення. Її потреба була обумовлена тим, що ЗСУ потрібна була зброя для ураження наземних цілей на відстані понад 300 кілометрів.

Зверніть увагу! Станом на 24 лютого 2022 року найбільш дальнім засобом ураження України були "Точки-У" (близько 120 км).

"Дальність будь-якої близькозвукової крилатої ракети визначається кількістю палива, яке вона може взяти на борт. За великим рахунком, така ракета – це труба із крилами, що має двигун у задній частині, систему керування у середній частині та бойову частину на кінці", – пояснив будову "Нептуна" Світан.

Роман Світан щодо новини про модернізацію "Нептуна": дивіться відео

Відповідно, що більше палива до ракетного двигуна буде вбудовано в ракету, то більшою буде і її дальність. Зазвичай збільшення дальності досягають або зменшенням бойової частини, або збільшенням об’єму самої ракети. Саме над цим, найімовірніше, і працюють зараз українські конструктори.

500 кілометрів (на які гіпотетично зможе працювати модернізований "Нептун" – 24 Канал) – це фактично відстань до Москви. Для нас зараз дуже важливо переносити бойові дії на територію противника. Саме довкола Москви зосереджена найбільша концентрація військових об’єктів,

– розповів військовий експерт.

Втім, остаточне завершення модернізації та її промислове масштабування є не настільки легкою справою, як може здатися. Модернізована версія “Нептуна” стане, фактично, новою ракетою, тому що її потрібно наново спроєктувати й створити для неї нові пускові установки.

Що відомо про модернізацію ракет "Нептун"