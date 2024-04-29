Україна готується невдовзі приймати перші літаки F-16 від західних партнерів, для яких, з огляду на можливості ворога, потрібен надійний захист на стоянці на аеродромах. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів деякі подробиці, як це буде відбуватись, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Спочатку сховища для літаків, потім – бойові завдання

За словами Іллі Євлаша, є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони ефективно виконували завдання та захищали повітряний простір України. Ці літаки дадуть можливість як захищати повітряний простір країни від російських ракетних ударів, так і завдавати ударів по військовим об'єктам ворога.

Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати,

– говорить речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що літаки планують розташувати на злітних смугах різного типу, що значно ускладнить росіянам пошук українських літаків. Для того, щоб це спрацювало, також будуть використовуватись інші методи вводу окупантів в оману.

Що відомо про винищувач F-16

F-16 Fighting Falcon – одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Він призначався, як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, але згодом перетворився на всепогодний багатоцільовий літак. З моменту початку виробництва у 1976 році було побудовано понад 4 600 літаків. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості F-16 має успіх на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: у 2016 році в експлуатації перебували понад 2 500 одиниць.

На якому етапі передача F-16 Україні