Це може вказувати на допомогу з підготовкою українських аеродромів для приймання літаків F-16. Детальніше про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.
Зверніть увагу "Однозначно отримаємо": які можливості з'являться влітку в ЗСУ із застосуванням F-16
На крок ближче до F-16
Для експлуатації літаків F-16 необхідне спеціальне аеродромне устаткування. Тепер стає зрозуміло, у чому була затримка в отриманні літаків. Частина надходження устаткування передбачалася шляхом, наприклад, американської допомоги.
Насправді зараз ми вже набагато ближче до отримання F-16, ніж будь-коли,
– зауважив авіаексперт.
За його словами, відразу відпадають всі питання щодо затримки можливості отримання літаків F-16 з боку України. Насамперед вона могла бути пов'язана з відсутністю устаткуванням, систем підвезення озброєння для літаків, заправників аеродромного живлення тощо.
Експлуатація літаків класу F-16 передбачає великий перелік устаткування, на відміну від того, яке є в Україні. Адже воно використовувалося для старих радянських літаків.
Передача Україні винищувачів F-16: останні новини
- Повітряні сили ЗСУ можуть отримати найближчим часом перші літаки F-16. За словами прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, це може статися ще до початку літа.
- Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен запевнив, що наша країна точно отримає всі винищувачі F-16, про які раніше домовились керівництва держав. Проте він не уточнив, коли точно це станеться. Відомі лише орієнтовні часові рамки.
- Водночас поки партнери готують F-16 до передачі, українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії. Тепер вони навчаються польотам на F-16 на одній з авіабаз Франції.