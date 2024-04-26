Це може вказувати на допомогу з підготовкою українських аеродромів для приймання літаків F-16. Детальніше про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

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На крок ближче до F-16

Для експлуатації літаків F-16 необхідне спеціальне аеродромне устаткування. Тепер стає зрозуміло, у чому була затримка в отриманні літаків. Частина надходження устаткування передбачалася шляхом, наприклад, американської допомоги.

Насправді зараз ми вже набагато ближче до отримання F-16, ніж будь-коли,

– зауважив авіаексперт.

За його словами, відразу відпадають всі питання щодо затримки можливості отримання літаків F-16 з боку України. Насамперед вона могла бути пов'язана з відсутністю устаткуванням, систем підвезення озброєння для літаків, заправників аеродромного живлення тощо.

Експлуатація літаків класу F-16 передбачає великий перелік устаткування, на відміну від того, яке є в Україні. Адже воно використовувалося для старих радянських літаків.

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