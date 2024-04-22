У розмові з 24 Каналом льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів, які нові можливості з'являться в українських військових, отримавши літаки F-16. Зауважимо, що нещодавно міністр закордонних справ Норвегії пообіцяв Україні F-16 із найновішим озброєнням, яке зможе бити за лінією фронту.
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Забезпечують 100% гарантію
Винищувачів F-16 є багато модифікацій від блоку 20 до 70 – 72. Залежно від модифікації літака, змінюється авіоніка, тобто дальність дії систем ураження.
Чим новіше модифікований літак, тим далі він може бачити й виконувати бойове завдання за допомогою ракет,
– зауважив Світан.
Наприклад, у блоці 50 – 52, а саме такої модифікації буде частина літаків, які отримає Україна, дальність ураження ракети 120D 150 – 180 кілометрів.
На думку військового експерта, Повітряні сили ЗСУ влітку цього року точно отримають одну – дві бригади F-16. Одна бригада – близько 40 літаків, дві – в районі 80 літаків.
Навіть якщо буде лише ескадрилья, то ми за допомогою неї зможемо по напрямках утримувати на дальності літаки противника, а це вже забезпечить практично 100% гарантію невикористання росіянами КАБ,
– мовив льотчик-інструктор.
Він переконаний, що ту кількість та модифікацію літаків, які були обіцяні, Україна однозначно отримає. А вже залежно від часу їх надходження та номенклатури озброєння, яке передаватиметься разом з літаками, будуватимуться плани щодо їх використання.
Передача Україні винищувачів F-16
- Греція планує оновити свій авіапарк, замінивши F-16 на більш сучасні F-35. ЗМІ зробили припущення, що "старі" літаки, які Афіни нібито планують розпродати, можуть потрапити в Україну. Проте прем'єр Греції спростував повідомлення у ЗМІ й заявив, що вони не готові надати Україні F-16.
- Водночас посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен запевнив, що домовленості щодо передачі будуть дотримані. За його словами, винищувачі F-16 передадуть влітку 2024 року.
- Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо 18 квітня заявив, що перші винищувачі F-16 українська армія може отримати найближчими місяцями.