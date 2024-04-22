В разговоре с 24 Каналом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал, какие новые возможности появятся у украинских военных, когда получат самолеты F-16. Заметим, что недавно министр иностранных дел Норвегии пообещал Украине F-16 с новейшим вооружением, которое сможет бить за линией фронта.
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Обеспечивают 100% гарантию
Истребителей F-16 есть много модификаций от блока 20 до 70 – 72. В зависимости от модификации самолета, меняется авионика, то есть дальность действия систем поражения.
Чем новее модифицированный самолет, тем дальше он может видеть и выполнять боевую задачу с помощью ракет,
– отметил Свитан.
Например, в блоке 50 – 52, а именно такой модификации будет часть самолетов, которые получит Украина, дальность поражения ракеты 120D 150 – 180 километров.
По мнению военного эксперта, Воздушные силы ВСУ летом этого года точно получат одну – две бригады F-16. Одна бригада – около 40 самолетов, две – в районе 80 самолетов.
Даже если будет только эскадрилья, то мы с помощью нее сможем по направлениям удерживать на дальности самолеты противника, а это уже обеспечит практически 100% гарантию неиспользования россиянами КАБ,
– сказал летчик-инструктор.
Он убежден, что то количество и модификацию самолетов, которые были обещаны, Украина однозначно получит. А уже в зависимости от времени их поступления и номенклатуры вооружения, которое будет передаваться вместе с самолетами, будут строиться планы по их использованию.
Передача Украине истребителей F-16
- Греция планирует обновить свой авиапарк, заменив F-16 на более современные F-35. СМИ сделали предположение, что "старые" самолеты, которые Афины якобы планируют распродать, могут попасть в Украину. Однако премьер Греции опроверг сообщения в СМИ и заявил, что они не готовы предоставить Украине F-16.
- В то же время посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что договоренности о передаче будут соблюдены. По его словам, истребители F-16 передадут летом 2024 года.
- Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 18 апреля заявил, что первые истребители F-16 украинская армия может получить в ближайшие месяцы.