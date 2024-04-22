Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, добавив, что на Западе уже мало кто использует наземные ЗРК. Главное бремя противовоздушной обороны лежит именно на самолетах.

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"Если мы говорим об отражении атак крылатых ракет и "Шахедов", то именно самолеты работают против аэродинамических целей. Поэтому наземная противовоздушная оборона в странах Европы и в США малоразвита. Поэтому тех же Patriot в США только 60 единиц", – рассказал Олег Катков.

Истребитель является мобильным средством противовоздушной обороны, который эффективно борется с крылатыми ракетами и дронами. Например, сейчас оккупанты запускают крылатые ракеты по сложным маршрутам, чтобы обойти ПВО.

Эти маневры лишь увеличивают время на уничтожение ракет. Истребителям естественно легче уничтожить крылатую ракету, чем зенитно-ракетному комплексу, ведь ЗРК работает на определенной дальности, в случае крылатых ракет – это максимум до 50 километров,

– отметил военный эксперт.

Истребитель имеет огромную зону патрулирования, довольно легко заходит на цель и уничтожает ее. К тому же он мобилен и не привязан к определенному району. Конечно, ЗРК также нужны, ими должны быть прикрыты важные объекты.

"Но истребитель по своей эффективности отражения атак, не сравним с самими зенитно-ракетными комплексами," – отметил Олег Катков.

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