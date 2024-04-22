Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, добавив, что на Западе уже мало кто использует наземные ЗРК. Главное бремя противовоздушной обороны лежит именно на самолетах.
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F-16 помогут нашей ПВО
"Если мы говорим об отражении атак крылатых ракет и "Шахедов", то именно самолеты работают против аэродинамических целей. Поэтому наземная противовоздушная оборона в странах Европы и в США малоразвита. Поэтому тех же Patriot в США только 60 единиц", – рассказал Олег Катков.
Истребитель является мобильным средством противовоздушной обороны, который эффективно борется с крылатыми ракетами и дронами. Например, сейчас оккупанты запускают крылатые ракеты по сложным маршрутам, чтобы обойти ПВО.
Эти маневры лишь увеличивают время на уничтожение ракет. Истребителям естественно легче уничтожить крылатую ракету, чем зенитно-ракетному комплексу, ведь ЗРК работает на определенной дальности, в случае крылатых ракет – это максимум до 50 километров,
– отметил военный эксперт.
Истребитель имеет огромную зону патрулирования, довольно легко заходит на цель и уничтожает ее. К тому же он мобилен и не привязан к определенному району. Конечно, ЗРК также нужны, ими должны быть прикрыты важные объекты.
"Но истребитель по своей эффективности отражения атак, не сравним с самими зенитно-ракетными комплексами," – отметил Олег Катков.
F-16 для Украины: актуальные новости
- В Воздушных силах сообщили, что даже две эскадрильи самолетов могут изменить ситуацию. Речь идет о 18 F-16. Но Украина нуждается в полном обновлении авиационного парка, поэтому минимум нужно 150 воздушных судов. Основой должны быть F-16, а с ними и шведские Gripen.
- Украинские пилоты завершили базовые учения на истребителях, которое проходило в Великобритании. Десять пилотов овладели базовую летную, наземную и языковую подготовку. Далее обучение продолжится во Франции. Говорится о продвинутой летной подготовке.
- Норвегия передаст Украине 22 истребителя. Соединенные Штаты, как страна-производитель, уже дали на это разрешение. Стоит заметить, что не все самолеты находятся в рабочем состоянии. Некоторые предназначены для ремонта других F-16. Сроки поставки пока неизвестны.