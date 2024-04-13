Спикер Воздушных Сил Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что цель Украины – перевооружить авиапарк. Сделать это планируют с помощью современных натовских образцов вооружения, потому что государство идет в НАТО.

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Сколько F-16 нужно Украине

Даже две эскадрильи, а это до 18 самолетов, уже существенно могли бы повлиять на ситуацию в воздушном пространстве. Конечно, мы не забываем об авиации, которая сейчас есть у нас на вооружении, это и советские самолеты. Однако они уже морально устарели. Поэтому нуждаемся в полном перевооружении,

– пояснил Илья Евлаш.

Украине необходимо не менее 150 самолетов, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основой должен стать F-16, но могут быть и шведские Gripen, и другие разработки.

Но помочь может и меньшее количество самолетов, в частности самолеты-доноры. Ведь детали истребителей изнашиваются и требуют замены. Поэтому они пригодятся, когда Украина будет иметь собственный авиапарк из самолетов четвертого поколения.

По словам Ильи Евлаша, о передаче Gripen договаривается высшее военно-политическое руководство. Воздушным силам самолеты этого типа подходят.

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Не только F-16

Среди истребителей, которые нужны Украине, называли и F-16, и Gripen, и французские Mirage. Последние, предположительно, может передать Греция.

Но в прошлом году от Сырского прозвучало еще одно название – дозвуковой штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt. 24 Канал подробно проанализировал, что это за самолет и чем он может быть полезен Украине.

Впрочем, без F-16 все равно не обойтись. А еще Сырский сказал о потребности в вертолетах – ударных вертолетах типа AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, многоцелевом вертолете UH-60 Black Hawk.