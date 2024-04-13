Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию достаточно сдержанно, передает 24 Канал. Он указал, что пока что рано говорить об эффективности такого оружия.

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Что думают в Воздушных силах о лазерном оружии

Любые системы ПВО крайне необходимы для борьбы с ракетами и дронами, которые противник запускает по нашей территории. Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны. Однако о том, насколько они эффективны, пока сложно сказать,

– объяснил Евлаш.

По его словам, неизвестно, обсуждало ли потенциальную передачу этого оружия высшее военно-политическое руководство Украины. И вообще, лучше держать в секрете эти детали, потому что информация достаточно чувствительная. Поэтому представитель ВС подчеркнул: пусть DragonFire обсуждают специалисты за закрытыми дверями. Если в Украине используют такое оружие, Воздушные силы сообщат об этом.

Что известно о лазерном оружии, которое могут передать Украине



DragonFire – это система направленной энергии (LDEW). Считается, что она очень точная, по крайней мере может попасть в монету диаметром 23 миллиметра с расстояния в километр.



Дальность оружия засекречена, но говорится, что это оружие прямой видимости, способное поражать любую видимую цель со скоростью света. Его интенсивный луч прорезает цель, в чем можно убедиться на



DragonFire может поражать воздушные и баллистические цели (дроны, ракеты и мины из минометов). К тому же оно не только точное, но и дешевое: стоимость одного выстрела составляет до 500 гривен. В видео Минобороны Великобритании говорится о том, что лазерное оружие может изменить правила игры на поле боя. DragonFire – это система направленной энергии (LDEW). Считается, что она очень точная, по крайней мере может попасть в монету диаметром 23 миллиметра с расстояния в километр.Дальность оружия засекречена, но говорится, что это оружие прямой видимости, способное поражать любую видимую цель со скоростью света. Его интенсивный луч прорезает цель, в чем можно убедиться на фото DragonFire может поражать воздушные и баллистические цели (дроны, ракеты и мины из минометов). К тому же оно не только точное, но и дешевое: стоимость одного выстрела составляет до 500 гривен. В видео Минобороны Великобритании говорится о том, что лазерное оружие может изменить правила игры на поле боя.

Как можно будет использовать лазерное оружие в Украине

Военные эксперты считают, что передача Украине DragonFire ускорит серийное производство этого оружия. Ведь здесь оно пройдет испытания в боевых условиях. А еще развеет сомнения скептиков: в Пентагоне ранее не были уверены, что можно будет использовать боевые лазеры в ближайшее время. Однако есть мнение, что DragonFire будет полезнее против дронов, чем против ракет, да еще и во время массированных атак.