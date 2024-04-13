Журналисты Defense Express отметили, что решение Лондона об отправке в Украину DragonFire должно решить еще несколько проблем, кроме усиления противовоздушной обороны нашего государства.

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Какие проблемы поможет решить система DragonFire

Авторы материала отметили, что желание Лондона отправить первые образцы DragonFire для реального боевого эксперимента, несмотря на любые публичные аргументации, является прагматичным решением. Ведь это поможет Великобритании решить еще несколько проблем.

Во-первых, отправка DragonFire в Украину действительно позволит провести его испытания не в "тепличных условиях" полигона, а на реальном поле боя, против реальных угроз. Это ускорит доведение комплекса до боеспособного состояния и приблизит начало его серийного производства,

– отметили в издании.

Журналисты отметили, что в разработке DragonFire, продолжающейся с 2017 года, наблюдается прогресс, однако когда проект приближается к завершению, появились беспокойство относительно бюджетных ассигнований и скептицизм. Военно-морские силы США в лице Пентагона выразили сомнения относительно возможности использования боевых лазеров в ближайшем будущем. Этот скептицизм сохраняется, несмотря на развертывание AN/SEQ-3 (LaWS) на военном корабле еще в 2014 году. Поэтому отправка комплекса в Украину поможет решить эту проблему.

"Во-вторых, докажет реальную боевую эффективность системы против реальных современных угроз. А отметка "эффективность доказана в бою" является значительным аргументом для заказа. Как для иностранной страны, так и для собственного правительства и парламентариев, согласовывающих бюджет", – отметили авторы материала.

Кроме того, эта система принесет большую пользу Украине. Ведь DragonFire использует лазерный луч мощностью 55 кВт, что концентрируется из 37 отдельных каналов, каждый из которых имеет мощность 1,5 кВт. Такой уровень мощности сегодня считается нормой для подобных систем, поскольку позволяет сжигать не только пластик, но и металл. Эта особенность имеет решающее значение, поскольку позволяет эффективно обезвреживать беспилотники, ракеты и потенциально артиллерийские боеприпасы.

Но создание мощного лазера – это лишь половина задачи, потому что еще одним крайне важным требованием для его эффективности является фокусировка в течение нескольких секунд на цели. Это как раз необходимо для того, чтобы прожечь корпус. При этом держать лазерный луч необходимо на движущейся цели.

Сейчас заявленные для СМИ характеристики DragonFire – фокусировка на расстоянии в 1 километр с точностью 23 миллиметра. Но реальные возможности по эффективной дальности остаются засекреченными,

– отметили журналисты.

Однако в мире боевых лазеров есть несколько важных факторов, которые могут непосредственно влиять на их эффективность. Одним из них является влияние погодных условий на рассеивание лазерного луча, особенно в тумане, низкой облачности и во время дождя. Кроме того, скорость уничтожения цели играет важную роль в определении успеха лазерного оружия. Хотя лазер может эффективно вывести из строя беспилотник на расстоянии 1 километра всего за 18 секунд, это не касается крылатой ракеты, которая может преодолеть такое же расстояние всего за 4 секунды.

Кроме того, есть беспокойство относительно эффективности лазерной системы в отражении широкомасштабной атаки с одновременным приближением нескольких целей. Время, необходимое системе для поражения одной цели и охлаждения для следующего выстрела, является критически важным фактором для ее способности защищаться от таких угроз.

Поэтому заинтересованность минобороны Великобритании в том, чтобы рассеять любой скепсис вполне понятны. Потому что несмотря на то, что стоимость "выстрела" таких лазерных систем могут измеряться в нескольких долларах, сам комплекс, особенно на "рассвете" освоения технологий будут стоить далеко не "копейки".

Обратите внимание! Стоит отметить, что оружие с лазерным направлением энергии (LDEW) использует интенсивный световой луч, чтобы поражать цель со скоростью света. А стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов (12,7 долларов США) за выстрел.