Журналісти Defense Express зазначили, що рішення Лондона щодо відправлення в Україну DragonFire має розв'язати ще кілька проблем, окрім посилення протиповітряної оборони нашої держави.

До теми У Британії допускають використання прототипа лазерної зброї в Україні: як її можуть застосувати

Які проблеми допоможе розв'язати система DragonFire

Автори матеріалу наголосили, що бажання Лондона відправити перші зразки DragonFire для реального бойового експерименту, попри будь-які публічні аргументації, є прагматичним рішенням. Адже це допоможе Великій Британії розв'язати ще кілька проблем.

По-перше, відправлення DragonFire в Україну дійсно дозволить провести його випробування не у "тепличних умовах" полігону, а на реальному полі бою, проти реальних загроз. Це прискорить доведення комплексу до боєздатного стану та наблизить початок його серійного виробництва,

– зазначили у виданні.

Журналісти зауважили, що у розробці DragonFire, що триває з 2017 року, спостерігається прогрес, однак, коли проєкт наближається до завершення, з'явилися занепокоєння щодо бюджетних асигнувань і скептицизм. Військово-морські сили США в особі Пентагону висловили сумніви щодо можливості використання бойових лазерів у найближчому майбутньому. Цей скептицизм зберігається, попри розгортання AN/SEQ-3 (LaWS) на військовому кораблі ще у 2014 році. Тому відправлення комплексу в Україну допоможе розв'язати цю проблему.

"По-друге, доведе реальну бойову ефективність системи проти реальних сучасних загроз. А позначка "ефективність доведена у бою" є значним аргументом для замовлення. Як для іноземної країни, так і для власного уряду та парламентарів, що узгоджують бюджет", – зауважили автори матеріалу.

Крім того, ця система принесе велику користь Україні. Адже DragonFire використовує лазерний промінь потужністю 55 кВт, який концентрується з 37 окремих каналів, кожен з яких має потужність 1,5 кВт. Такий рівень потужності сьогодні вважається нормою для подібних систем, оскільки дозволяє спалювати не лише пластик, але й метал. Ця особливість має вирішальне значення, оскільки дозволяє ефективно знешкоджувати безпілотники, ракети та потенційно артилерійські боєприпаси.

Але створення потужного лазера – це лише половина задачі, бо ще однією вкрай важливою вимогою для його ефективності є фокусування протягом декількох секунд на цілі. Це якраз необхідно для того, щоб пропалити корпус. До того ж тримати лазерний промінь необхідно на рухомій цілі.

Наразі заявлені для ЗМІ характеристики DragonFire – фокусування на відстані у 1 кілометра з точністю 23 міліметри. Але реальні можливості щодо ефективної дальності залишаються втаємниченими,

– наголосили журналісти.

Однак у світі бойових лазерів є кілька важливих чинників, що можуть безпосередньо впливати на їхню ефективність. Одним з них є вплив погодних умов на розсіювання лазерного променя, особливо в тумані, низькій хмарності й під час дощу. Крім того, швидкість знищення цілі відіграє важливу роль у визначенні успіху лазерної зброї. Хоча лазер може ефективно вивести з ладу безпілотник на відстані 1 кілометра всього за 18 секунд, це не стосується крилатої ракети, яка може подолати таку ж відстань всього за 4 секунди.

Крім того, є занепокоєння щодо ефективності лазерної системи у відбитті широкомасштабної атаки з одночасним наближенням кількох цілей. Час, необхідний системі для ураження однієї цілі і охолодження для наступного пострілу, є критично важливим фактором для її здатності захищатися від таких загроз.

Тому зацікавленість міноборони Великої Британії у тому, щоб розсіяти будь-який скепсис цілком зрозумілі. Бо попри те, що вартість "пострілу" таких лазерних систем можуть вимірюватись у кількох доларах, сам комплекс, особливо на "світанку" опанування технологій будуть коштувати далеко не "копійки".

Зверніть увагу! Варто зазначити, що зброя з лазерним спрямуванням енергії (LDEW) використовує інтенсивний світловий промінь, щоб вражати ціль зі швидкістю світла. А вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів (12,7 долара США) за постріл.