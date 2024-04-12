Велика Британія хоче у найближчі роки встановити лазерні установки DragonFire для знищення дронів та ракет. Це пов'язано із тим, що на тлі війни в Україні та Секторі Гази саме БпЛА показали себе як рубіж сучасної війни, який становить серйозну загрозу.

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Потрібно прискорити процес

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. За його словами, розгортання такого виду зброї є дороговартісним. Один постріл коштує 10 фунтів стерлінгів, що дорівнює 490 гривням.

Однак Шеппс хотів би поставити ці установки на озброєння великої Британії найближчим часом.

Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші,

– сказав він.

За його словами, він хоче, щоб це сталося до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Ймовірне використання в Україні

Водночас Шеппс наголосив на тому, що Велика Британія є союзником України та також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100 відсотків вдосконалені.

Скажімо, не обов’язково, щоб він був ідеальним на 100 відсотків, щоб, можливо, українці його взяли в руки,

– припустив глава Міноборони Великої Британії.

Він переконаний, що цей продукт на багато років випереджає час. Шеппс вважає, що система достатньо потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що рухаються швидше, наприклад балістичні ракети.

Будуть слідкувати за британськими кораблями-шукачами, відправленими в Україну

Це сталося в той момент, коли два колишні британські мінно-пошукові кораблі, які були передані Україні, прибули до Портсмута, готуючись до своєї кінцевої місії з розмінування Чорного моря.

Уряд оголосив у грудні, що два військові кораблі типу Sandown були виведені з експлуатації Королівського флоту для передачі українським військовим, які використовуватимуть їх для початку розмінування приблизно 300 квадратних миль мін у Чорному морі.

Британія показала результати роботи лазерної зброї DragonFire