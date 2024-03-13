Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), дослідницьке агентство, підпорядковане Міністерству оборону Великої Британії, продемонструвало мішені, які під час випробовування уразила лазерна ППО DragonFire.
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Що відомо про лазер DragonFire
Бойовий лазер DragonFire розробив на замовлення МО Великої Британії консорціум, у який входять такі провідні військові підрядники як MBDA UK, Leonardo, BAE Systems, QinetiQ та інші.
Розробка цієї зброї триває принаймні з 2017 року, а перші випробування відбулися у січні 2024 року.
Характеристики DragonFire засекречені, але відомо це зброя прямого радіуса дії, призначена для ураження повітряних та балістичних цілей (дрони, ракети та міни з мінометів).
Вартість одного пострілу – менше ніж 10 фунтів (до 500 гривень).
Результати випробовувань
За словами представників МО Великої Британії точності DragonFire вистачає для того, щоб влучити у монету діаметром 23 міліметри з дальності у 1 кілометр. Вони також показали її роботу в процесі.
Як працює лазерна зброя DragonFire:
Dstl показали фото уражених цілей. На кадрах можна побачити мінометну міну калібру 120 міліметра від радянського міномета ПМ-43, FPV-дрон та лист металу, який має репрезентувати крило літака чи корпус ракети.
Ураження DragonFire: фото Defence Science and Technology Laboratory