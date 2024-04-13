Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що мета України – переозброїти авіапарк. Зробити це планують за допомогою сучасних натовських зразків озброєння, бо держава прямує в НАТО.

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Скільки F-16 потрібно Україні

Навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, уже суттєво могли би вплинути на ситуацію в повітряному просторі. Звісно, ми не забуваємо про авіацію, яка наразі є в нас на озброєнні, це і радянські літаки. Однак вони вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння,

– пояснив Ілля Євлаш.

Україні необхідно щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Основою має стати F-16, але можуть бути і шведські Gripen, і інші розробки.

Та допомогти може й менша кількість літаків, зокрема літаки-донори. Адже деталі винищувачів зношуються і потребують заміни. Тож вони стануть у нагоді, коли Україна матиме власний авіапарк із літаків четвертого покоління.

За словами Іллі Євлаша, про передачу Gripen домовляється вище військово-політичне керівництво. Повітряним силам літаки цього типу підходять.

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Не тільки F-16

Серед винищувачів, які потрібні Україні, називали і F-16, і Gripen, і французькі Mirage. Останні, імовірно, може передати Греція.

Але торік від Сирського прозвучала ще одна назва – дозвуковий штурмовий одномісний літак A-10 Thunderbolt. 24 Канал детально проаналізував, що це за літак і чим він може бути корисний Україні.

Втім, без F-16 усе одно не обійтися. А ще Сирський сказав про потребу в гелікоптерах – ударних вертольотах типу AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, багатоцільовому гелікоптері UH-60 Black Hawk.