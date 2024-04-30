Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, на что способна ПВО, которую разработала немецкая компания Rheinmetall.
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Какие преимущества Skynex
Военный эксперт отметил, что Skynex – это зенитно-артиллерийская система, предназначена для сбивания крылатых ракет и "Шахедов" на малых дистанциях. В общем ПВО может достать почти до любой цели в радиусе 3 – 4 километров в темпе 1000 выстрелов в минуту.
Важно также и то, что сбивание вражеских объектов будет происходить достаточно дешево. Поскольку запрограммированный боеприпас срывается перед движущейся целью, накрывает ее "коконом" и выводит из строя. Если вражеский объект не удастся уничтожить, то посечения он получит серьезные и не сможет выполнять боевую задачу.
Очень дешевый механизм, который практически защищает от любой воздушной цели. От баллистики, конечно, не защитит. Она не успевает по ней сработать,
– сказал Роман Свитан.
Кроме технических характеристик, сам факт передачи еще одной батареи Skynex означает, что от угрозы российских дозвуковых крылатых ракет и "Шахедов" можно защитить еще какой-то важный участок нашей территории, или прикрыть важный объект критической инфраструктуры.
Как пишут аналитики Defense Express, есть один специфический нюанс: если исходить из данных в открытом доступе, то правительство Германии заказывало поставки для Украины всего двух систем Skynex, упомянутая выше батарея из нового пакета военной помощи получается как раз была второй, а нам таких "шахедобиек" надо как можно больше.
Военная помощь для Украины
- Правительство Германии 29 апреля объявило, что передало Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы для зенитных установок Gepard, что будет способствовать усилению украинской ПВО. Также патроны, мины, гранатометы, маскировочные сетки, дождевики и другое оборудование.
- Испания передает Украине очередную партию военной помощи, которая состоит из медикаментов, аптечек, боеприпасов 120 миллиметров и 155 миллиметров и ракет к ЗРК Patriot. Кроме того, испанская помощь, которая запланирована на следующие два месяца, включает легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, боевые машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы.
- США также одобрили пакет военной помощи, к нему будут принадлежать критически важные средства перехвата, больше беспилотников, дополнительные боеприпасы к ЗРК Патриот, систем NASAMS и HIMARS, аппаратуру и системы для противодействия дронам, многоцелевые и противоартиллерийские радары и другое оружие.