По состоянию на сейчас ни одного российского захватчика в Часовом Яру нет. Об этом сообщили в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины “KRAKEN”.
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Ежедневно уничтожают противника
Спецподразделение в своем телеграмм-канале сообщил, что он уже как месяц защищает город Часов Яр. Однако украинские бойцы дают достойный отпор врагу, который изо всех сил пытается захватить этот населенный пункт.
Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что за это время город Часов Яр стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.
Текущая ситуация возле Часового Яра: последние новости
- Захват Часового Яра имеет большое значение для россиян. Это стратегически важный город и его оккупация позволит врагу контролировать холм, с которого можно атаковать другие города, создающие основу восточной обороны Украины.
- Россияне, чтобы захватить Часов Яр, пытаются обойти его с флангов. Для этого враг стремится двигаться через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Таким образом он хочет взять Часов Яр "в тиски".
- Кроме того, противник на этом участке фронта завершает перегруппировку, а вблизи Белогоровки сосредоточивает дополнительные штурмовые группы. В Часовом Яру и во всей Часовоярской общине остается 682 человека. Враг штурмует город, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.
- В Институте изучения войны сообщили, что на направлении Бахмут – Часов Яр россияне совершили больше атак, чем возле Авдеевки. Город может стать плацдармом для российских войск для начала наступательных действий на Дружковку и Константиновку, образующих пояс крепостей четырех крупных городов Донецкой области.
- В частности, ранее офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников уверен, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.