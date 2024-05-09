Про це пише The Economist. Видання стверджує, що станом на сьогодні найгарячішою ділянкою на полі бою є місто Часів Яр, у якому досі тривають запеклі бої. Відбиття російського наступу саме на цьому напрямку є надзвичайно важливим задля стримання окупаційних військ, які прагнуть просунутися у бік Харківщини.

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Чому втримати Часів Яр – важливо

У матеріалі йдеться, що мета боїв навколо Часового Яру полягає не у тому, аби втримати кожен дюйм землі. Головним завданням наразі є не дати російській армії охопити решту території України та взяти її великі міста. Зокрема, це стосується Харкова, Дніпра, Одеси та Києва.

Водночас зазначається, що Путін зацікавлений у захопленні Донбасу не через територію. Таким чином диктатор прагне підкорити Україну та обірвати її спроби стати частиною європейського порядку. Видання також навело цитату французького лідера Еммануеля Макрона, який заявив, що вищезгаданий "порядок" може зникнути набагато раніше, ніж думає західний світ.

The Economist пише, що за словами українських військовослужбовців, зараз Україні бракує ресурсів, щоб повернутися до своїх кордонів 1991 року. Тому, стримання російських сил на Донбасі має вирішальне значення. У матеріалі наводять слова полковника ЗСУ Павла Федосенка, який брав участь у звільненні Харківської області від окупантів восени 2022 року.

Всі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку та Дружківку (ймовірна наступна ціль Росії, – ред.), російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі через кілька тижнів,

– каже він.

Розвиток яких сценаріїв можливий

Росія активно стягує свої війська до кордону з Україною, за даними видання, наразі спостерігається близько 50 тисяч особового складу ворога. Харківські командири усвідомлюють те, що саме їхній регіон може стати ціллю можливих наступальних дій Росії.

Командир спецпідрозділу "KRAKEN" Констянтин Немічев також припускає, що ворог зможе здійснити спробу наступу на Харків в середині травня, однак, на його думку, успішними для окупантів такі дії не будуть. Він вважає, що наразі захист Сил оборони набагато сильніший, ніж був у 2022 році.

Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 кілометрів,

– стверджує офіцер ГУР МО.

Росія досягла свого максимуму

Хоча Росія й має перевагу у снарядах та живій силі, полковник Федосенко переконаний, що наразі подібна кількість військ може бути максимумом, на який спроможна країна-агресорка. Свідченням цього може бути те, що ще кілька тижнів тому російська піхота за допомогою бронетехніки та танків штурмувала позиції кожних дві - три години.

Однак станом на сьогодні, за словами військовослужбовця, вони атакують лише орієнтовно кожні п'ять днів, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, аби не підіймаючи пилу, просуватися невеличкими групами, прощупуючи слабкі місця українських сил.

Російських сил все ще недостатньо