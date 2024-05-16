В ночь на 15 мая аэродром Бельбек был атакован ракетами, в результате чего могли быть уничтожены снаряды для "мигов" и "сушек". Впрочем, не успел аэродром оправиться от ночных прилетов, как поздно вечером его снова ожидал неприятный сюрприз.

Смотрите также Удостоверение вместо брони: в Волчанске пограничник чудом уцелел

Топливная станция, МиГи и "демобилизованные" оккупанты

Итак, незадолго до одиннадцати часов вечера полуостров в очередной раз начал содрогаться от взрывов. Горячее, в частности, было в Бельбеке.

В результате ударов по аэродрому там вспыхнуло несколько очагов пожаров, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

РосСМИ утверждают, что пламя – причина попадания в заправочную станцию.

В минобороны России о пожаре не обмолвились и словом. Зато заявили о якобы сбитии 5 ATACMS.

Пожар на аэродроме Бельбек: смотрите видео

Ранее, ночью 15 мая Бельбек тоже горел. Тогда оккупанты уверяли, что сбили все 10 ATACMS, которые летели на Крым.

По сообщению СМИ, на аэродроме было по меньшей мере три пожара на месте взлетной полосы и стоянки самолетов.

Позже в движении сопротивления "Атеш" рассказали, что ракетным ударом был поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома Бельбек.

На складе оккупанты хранили большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

А еще было зафиксировано значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Напомним, что согласно спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России и Севастопольский авиарятувальний центр МЧС России. На этом аэродроме базируется более 30 самолетов и вертолетов.

РосСМИ утверждают, что в результате двух атак – ночной и вечерней – на Бельбек были уничтожены два самолета МиГ-31, С-400 и склад с топливом. Кроме того, горел склад горюче-смазочных материалов. Ранения получили 11 вражеских солдат.

Также в районе села Вишневое была уничтожена ЗРК С-400 "Триумф", два оккупанта ликвидированы и еще двое ранены.