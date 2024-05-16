У ніч проти 15 травня аеродром Бельбек був атакований ракетами, внаслідок чого могли бути знищені снаряди для "мігів" та "сушок". Втім, не встигло летовище оговтатися від нічних прильотів, як пізно увечері на нього знову очікував неприємний сюрприз.

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Паливна станція, МіГи та "демобілізовані" окупанти

Отже, незадовго до одинадцятої години вечора півострів вкотре почав здригатися від вибухів. Гаряче, зокрема, було у Бельбеку.

Внаслідок ударів по аеродрому там спалахнуло кілька осередків пожеж, про що свідчать супутникові знімки.

РосЗМІ стверджують, що полум'я – причина влучання у заправну станцію.

У міноборони Росії про пожежу не обмовилися і словом. Натомість заявили про нібито збиття 5 ATACMS.

Пожежа на аеродромі Бельбек: дивіться відео

Раніше, вночі 15 травня Бельбек теж горів. Тоді окупанти запевняли, що збили усі 10 ATACMS, які летіли на Крим.

За повідомленням ЗМІ, на аеродромі було щонайменше три пожежі на місці злітної смуги та стоянки літаків.

Пізніше в русі опору "Атеш" розповіли, що ракетним ударом було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек.

На складі окупанти зберігали більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

А ще було зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Нагадаємо, що відповідно до супутникових знімків, на аеродромі Бельбек дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії та Севастопольський авіарятувальний центр МНС Росії. На цьому летовищі базується понад 30 літаків та гелікоптерів.

РосЗМІ стверджують, що внаслідок двох атак – нічної та вечірньої – на Бельбек було знищено два літаки МіГ-31, С-400 та склад з паливом. Крім того, горів склад пально-мастильних матеріалів. Поранення дістали 11 ворожих солдатів.

Також у районі села Вишневе була знищена ЗРК С-400 "Тріумф", два окупанти ліквідовані та ще двоє поранені.